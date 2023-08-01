Sonbahar, siyasi partilerde kongre mevsimi olacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Silahlı saldırılara ilişkin konuşan Hanefi Avcı: Bu olaylar hızla artmaya başladı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye şiddet sarmalından nasıl çıkacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Açlık sınırı asgari ücreti aştı
12:45
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Prof. Dr. Can: Asya Kaplan sivrisineklerinin hastalık taşıma riski var
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Akbelen Ormanı ağaç kıyımına tepki sürüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İzmir'deki metro, tramvay grevi ve gündemden başlıklar
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230801/sonbahar-siyasi-partilerde-kongre-mevsimi-olacak-1074240586.html
Sonbahar, siyasi partilerde kongre mevsimi olacak
Sonbahar, siyasi partilerde kongre mevsimi olacak
AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yerel seçimler öncesinde parti yönetiminde kadrolarını değiştirmeye hazırlanıyor. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T13:50+0300
2023-08-01T13:50+0300
politika
kongre
olağanüstü kongre
siyasi parti
siyasi partiler kanunu
ak parti
chp
yeşil sol parti
gelecek partisi
deva partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103852/88/1038528849_0:295:4902:3052_1920x0_80_0_0_cd81dd5c6caa93a0538dcddfd8063265.jpg
Siyasi partilerde 2024 yılının Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi kongre süreçleri yaşanacak. Sonbahar, bazı siyasi partiler için kadrolarını değiştirme mevsimi olacak. AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi’nde kongreler gerçekleşecek.AK Parti olağanüstü kongre yapacakAK Parti yerel seçimler öncesinde kadrolarında değişikliğe gidecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “Şimdi Ekim başı gibi inşallah büyük bir kongre yapacağız. Bu kongre aslında yerel seçimlerin işaret fişeğidir. Büyük kongremizle birlikte mevcut yönetimimizde bir yenilenmeyi yapacağız” sözleri ile kongrenin yapılacağını açıklamıştı. Kongrede üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili olmayan isimlerin MKYK’ya da görevlendirilmesi, genç isimlerin kadroya girmesi gibi değişikler yapılabileceği konuşuluyor. Yerel seçimler sonrasında AK Parti'de olağan kongre süreci gerçekleşecek.CHP’de yoğun mücadeleCHP’de seçim sonrası başlayan değişim söylemi ile birlikte başlayan olağan kurultay süreci ilçe kongreleri ile devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde ilçe kongrelerinin tamamlanması öngörülüyor. Eylül ayı içerisinde ise il kongreleri tamamlanacak. CHP'de il kongreleri sonrasında büyük kongrenin tarihi açıklanacak. CHP içinde değişim isteyen muhalefet, büyük kongrenin hemen sonbaharda yapılmasını istiyor. Parti yönetimi ise kongrenin yerel seçimler sonrasına bırakılma ihtimalini de değerlendiriyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre ise büyük kongrenin sonbaharda yapılma ihtimali ağırlık kazanıyor. Kongrede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile muhalefetin adayı arasında bir mücadele yaşanması öngörülüyor.Yeşil Sol Parti kongrede isim değiştirebilirHDP ile birlikte hareket eden Yeşil Sol Parti'nin olağanüstü kongresi 16 Ekim 2022’de gerçekleşmiş, Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın eş sözcü olarak seçilmişti. Yeşil Sol Parti için eylülde yapılması planlanan bir kongre, son kongrenin üzerinden 2 yıl geçmemiş olduğu için 'olağanüstü' sıfatını taşıyacak. Yeşil Sol Parti'nin eylül sonuna kadar kongresini gerçekleştirmesi ve bu kapsamda tüzük ve isim değişikliği yapması bekleniyor.Gelecek Partisi’nde olağan kongre süreci başladıSonbaharda kongre süreçlerini tamamlayacak olan bir diğer parti de Gelecek Partisi olacak. Gelecek Partisi Ağustos ayı içerisinde ilçe kongrelerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. İlçe kongrelerinden sonra Gelecek Partisi’nde il kongreleri yapılacak. Gelecek Partisi büyük kongre tarihi için ise kuruluş yıl dönümü olan 12 Aralık haftasını planlıyor. Büyük kongrede, Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’nin birlikte grup kurması nedeniyle boşalan kadrolara yeni isimlerin görevlendirilmesi öngörülüyor.DEVA Partisi de kongreye gidiyorİlk büyük kongresini 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştiren DEVA Parti’de de kongre süreci başlayacak. Sonbahar aylarında DEVA Partisi kadrolarında da değişim yaşanması öngörülüyor. İkinci büyük kongresini gerçekleştirecek olan DEVA Partisi’nde kongre takviminin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230728/chpde-muhalifler-ilce-kongrelerine-hazirlaniyor-1074111262.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103852/88/1038528849_328:0:4593:3199_1920x0_80_0_0_97b6ad00ec32b5def4ba8c8a0349a845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kongre, olağanüstü kongre, siyasi parti, siyasi partiler kanunu, ak parti, chp, yeşil sol parti, gelecek partisi, deva partisi
kongre, olağanüstü kongre, siyasi parti, siyasi partiler kanunu, ak parti, chp, yeşil sol parti, gelecek partisi, deva partisi

Sonbahar, siyasi partilerde kongre mevsimi olacak

13:50 01.08.2023
© AA / İbrahim ErikanYerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA / İbrahim Erikan
Abone olTelegram
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yerel seçimler öncesinde parti yönetiminde kadrolarını değiştirmeye hazırlanıyor.
Siyasi partilerde 2024 yılının Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi kongre süreçleri yaşanacak. Sonbahar, bazı siyasi partiler için kadrolarını değiştirme mevsimi olacak. AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi’nde kongreler gerçekleşecek.

AK Parti olağanüstü kongre yapacak

AK Parti yerel seçimler öncesinde kadrolarında değişikliğe gidecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “Şimdi Ekim başı gibi inşallah büyük bir kongre yapacağız. Bu kongre aslında yerel seçimlerin işaret fişeğidir. Büyük kongremizle birlikte mevcut yönetimimizde bir yenilenmeyi yapacağız” sözleri ile kongrenin yapılacağını açıklamıştı. Kongrede üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili olmayan isimlerin MKYK’ya da görevlendirilmesi, genç isimlerin kadroya girmesi gibi değişikler yapılabileceği konuşuluyor. Yerel seçimler sonrasında AK Parti'de olağan kongre süreci gerçekleşecek.

CHP’de yoğun mücadele

CHP’de seçim sonrası başlayan değişim söylemi ile birlikte başlayan olağan kurultay süreci ilçe kongreleri ile devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde ilçe kongrelerinin tamamlanması öngörülüyor. Eylül ayı içerisinde ise il kongreleri tamamlanacak. CHP'de il kongreleri sonrasında büyük kongrenin tarihi açıklanacak.
CHP içinde değişim isteyen muhalefet, büyük kongrenin hemen sonbaharda yapılmasını istiyor. Parti yönetimi ise kongrenin yerel seçimler sonrasına bırakılma ihtimalini de değerlendiriyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre ise büyük kongrenin sonbaharda yapılma ihtimali ağırlık kazanıyor. Kongrede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile muhalefetin adayı arasında bir mücadele yaşanması öngörülüyor.

Yeşil Sol Parti kongrede isim değiştirebilir

HDP ile birlikte hareket eden Yeşil Sol Parti'nin olağanüstü kongresi 16 Ekim 2022’de gerçekleşmiş, Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın eş sözcü olarak seçilmişti. Yeşil Sol Parti için eylülde yapılması planlanan bir kongre, son kongrenin üzerinden 2 yıl geçmemiş olduğu için 'olağanüstü' sıfatını taşıyacak. Yeşil Sol Parti'nin eylül sonuna kadar kongresini gerçekleştirmesi ve bu kapsamda tüzük ve isim değişikliği yapması bekleniyor.

Gelecek Partisi’nde olağan kongre süreci başladı

Sonbaharda kongre süreçlerini tamamlayacak olan bir diğer parti de Gelecek Partisi olacak. Gelecek Partisi Ağustos ayı içerisinde ilçe kongrelerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. İlçe kongrelerinden sonra Gelecek Partisi’nde il kongreleri yapılacak. Gelecek Partisi büyük kongre tarihi için ise kuruluş yıl dönümü olan 12 Aralık haftasını planlıyor. Büyük kongrede, Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’nin birlikte grup kurması nedeniyle boşalan kadrolara yeni isimlerin görevlendirilmesi öngörülüyor.

DEVA Partisi de kongreye gidiyor

İlk büyük kongresini 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştiren DEVA Parti’de de kongre süreci başlayacak. Sonbahar aylarında DEVA Partisi kadrolarında da değişim yaşanması öngörülüyor. İkinci büyük kongresini gerçekleştirecek olan DEVA Partisi’nde kongre takviminin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçlar, CHP Genel Merkezi'nde sevinçle karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
POLİTİKA
CHP'de muhalifler ilçe kongrelerine hazırlanıyor
28 Temmuz, 14:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала