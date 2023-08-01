https://sputniknews.com.tr/20230801/sonbahar-siyasi-partilerde-kongre-mevsimi-olacak-1074240586.html

Sonbahar, siyasi partilerde kongre mevsimi olacak

Sonbahar, siyasi partilerde kongre mevsimi olacak

AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yerel seçimler öncesinde parti yönetiminde kadrolarını değiştirmeye hazırlanıyor. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T13:50+0300

2023-08-01T13:50+0300

2023-08-01T13:50+0300

politika

kongre

olağanüstü kongre

siyasi parti

siyasi partiler kanunu

ak parti

chp

yeşil sol parti

gelecek partisi

deva partisi

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Siyasi partilerde 2024 yılının Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi kongre süreçleri yaşanacak. Sonbahar, bazı siyasi partiler için kadrolarını değiştirme mevsimi olacak. AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi’nde kongreler gerçekleşecek.AK Parti olağanüstü kongre yapacakAK Parti yerel seçimler öncesinde kadrolarında değişikliğe gidecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “Şimdi Ekim başı gibi inşallah büyük bir kongre yapacağız. Bu kongre aslında yerel seçimlerin işaret fişeğidir. Büyük kongremizle birlikte mevcut yönetimimizde bir yenilenmeyi yapacağız” sözleri ile kongrenin yapılacağını açıklamıştı. Kongrede üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili olmayan isimlerin MKYK’ya da görevlendirilmesi, genç isimlerin kadroya girmesi gibi değişikler yapılabileceği konuşuluyor. Yerel seçimler sonrasında AK Parti'de olağan kongre süreci gerçekleşecek.CHP’de yoğun mücadeleCHP’de seçim sonrası başlayan değişim söylemi ile birlikte başlayan olağan kurultay süreci ilçe kongreleri ile devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde ilçe kongrelerinin tamamlanması öngörülüyor. Eylül ayı içerisinde ise il kongreleri tamamlanacak. CHP'de il kongreleri sonrasında büyük kongrenin tarihi açıklanacak. CHP içinde değişim isteyen muhalefet, büyük kongrenin hemen sonbaharda yapılmasını istiyor. Parti yönetimi ise kongrenin yerel seçimler sonrasına bırakılma ihtimalini de değerlendiriyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre ise büyük kongrenin sonbaharda yapılma ihtimali ağırlık kazanıyor. Kongrede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile muhalefetin adayı arasında bir mücadele yaşanması öngörülüyor.Yeşil Sol Parti kongrede isim değiştirebilirHDP ile birlikte hareket eden Yeşil Sol Parti'nin olağanüstü kongresi 16 Ekim 2022’de gerçekleşmiş, Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın eş sözcü olarak seçilmişti. Yeşil Sol Parti için eylülde yapılması planlanan bir kongre, son kongrenin üzerinden 2 yıl geçmemiş olduğu için 'olağanüstü' sıfatını taşıyacak. Yeşil Sol Parti'nin eylül sonuna kadar kongresini gerçekleştirmesi ve bu kapsamda tüzük ve isim değişikliği yapması bekleniyor.Gelecek Partisi’nde olağan kongre süreci başladıSonbaharda kongre süreçlerini tamamlayacak olan bir diğer parti de Gelecek Partisi olacak. Gelecek Partisi Ağustos ayı içerisinde ilçe kongrelerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. İlçe kongrelerinden sonra Gelecek Partisi’nde il kongreleri yapılacak. Gelecek Partisi büyük kongre tarihi için ise kuruluş yıl dönümü olan 12 Aralık haftasını planlıyor. Büyük kongrede, Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’nin birlikte grup kurması nedeniyle boşalan kadrolara yeni isimlerin görevlendirilmesi öngörülüyor.DEVA Partisi de kongreye gidiyorİlk büyük kongresini 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştiren DEVA Parti’de de kongre süreci başlayacak. Sonbahar aylarında DEVA Partisi kadrolarında da değişim yaşanması öngörülüyor. İkinci büyük kongresini gerçekleştirecek olan DEVA Partisi’nde kongre takviminin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230728/chpde-muhalifler-ilce-kongrelerine-hazirlaniyor-1074111262.html

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kongre, olağanüstü kongre, siyasi parti, siyasi partiler kanunu, ak parti, chp, yeşil sol parti, gelecek partisi, deva partisi