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POLİTİKA
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https://sputniknews.com.tr/20230728/chpde-muhalifler-ilce-kongrelerine-hazirlaniyor-1074111262.html
CHP'de muhalifler ilçe kongrelerine hazırlanıyor
CHP'de muhalifler ilçe kongrelerine hazırlanıyor
CHP’de Temmuz ayında başlayan kongre takvimi işlemeye devam ediyor. CHP'de ilçe kongreleri 5 Ağustos'ta başlayacak. Parti içi muhalefet, değişim söylemini ilçe... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T14:56+0300
2023-07-28T14:56+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ilçe başkanı
ilçe başkanlığı
kongre
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Seçim yenilgisi sonrasında olağan kongre sürecini başlatan Cumhuriyet Halk Partisi’nde takvim işliyor. Mahalle delegeliği seçimlerini tamamlayan CHP’de ilçe seçimleri 5 Ağustos tarihinde başlayacak. İlçe kongrelerinde muhalifler karşı liste hazırlayacak.CHP MYK’sı Haziran ayı sonunda olağan kongre sürecini başlatmıştı. Kongre takvimi kapsamında Temmuz ayı boyunca mahalle delegeleri seçildi. Mahalle delegelikleri seçimleri sonrasında ilçe kongreleri yapılmaya başlayacak.Mahalle delegeliği seçimleri sadece oy kullanma şeklinde gerçekleştiği için parti içi muhalefet ile mevcut yönetim arasında bir gerilim görüntüsü yaşanmamıştı. Ama ilçe kongreleri sürecinde konuşmalar, mevcut ilçe başkanlarının faaliyet ve mali tablolarının oylanması gibi süreçler gerçekleşecek. Bu süreçler muhalifler ile mevcut yönetim arasında gerilim yaşanabileceği değerlendiriliyor. Parti içi muhalefet bu süreçlerde partideki değişim taleplerini gündeme getirmek için hazırlık yapıyor. Değişim sürecine ilişkin çalışmaların başlandığını ifade eden parti muhalefeti bunu kongre süreçlerinde de dile getireceklerini açıkladı.İlçe kongrelerinde muhalefetin aday çıkarmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin ilçelerinde karşı liste hazırlıkları yapılıyor. Aynı şekilde delege sayısı fazla olan iller için de karşı liste çıkarılması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230727/ekrem-imamoglu-toplum-lider-degisimi-istiyor-1074062695.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ilçe başkanı, ilçe başkanlığı, kongre
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ilçe başkanı, ilçe başkanlığı, kongre

CHP'de muhalifler ilçe kongrelerine hazırlanıyor

14:56 28.07.2023
© AA / Mehmet Ali Özcan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçlar, CHP Genel Merkezi'nde sevinçle karşılandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçlar, CHP Genel Merkezi'nde sevinçle karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AA / Mehmet Ali Özcan
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CHP’de Temmuz ayında başlayan kongre takvimi işlemeye devam ediyor. CHP'de ilçe kongreleri 5 Ağustos'ta başlayacak. Parti içi muhalefet, değişim söylemini ilçe kongrelerine taşımaya hazırlanıyor. Muhalifler büyük ilçelerde aday çıkarmayı da hedefliyor.
Seçim yenilgisi sonrasında olağan kongre sürecini başlatan Cumhuriyet Halk Partisi’nde takvim işliyor. Mahalle delegeliği seçimlerini tamamlayan CHP’de ilçe seçimleri 5 Ağustos tarihinde başlayacak. İlçe kongrelerinde muhalifler karşı liste hazırlayacak.
CHP MYK’sı Haziran ayı sonunda olağan kongre sürecini başlatmıştı. Kongre takvimi kapsamında Temmuz ayı boyunca mahalle delegeleri seçildi. Mahalle delegelikleri seçimleri sonrasında ilçe kongreleri yapılmaya başlayacak.
Mahalle delegeliği seçimleri sadece oy kullanma şeklinde gerçekleştiği için parti içi muhalefet ile mevcut yönetim arasında bir gerilim görüntüsü yaşanmamıştı. Ama ilçe kongreleri sürecinde konuşmalar, mevcut ilçe başkanlarının faaliyet ve mali tablolarının oylanması gibi süreçler gerçekleşecek. Bu süreçler muhalifler ile mevcut yönetim arasında gerilim yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Parti içi muhalefet bu süreçlerde partideki değişim taleplerini gündeme getirmek için hazırlık yapıyor. Değişim sürecine ilişkin çalışmaların başlandığını ifade eden parti muhalefeti bunu kongre süreçlerinde de dile getireceklerini açıkladı.
İlçe kongrelerinde muhalefetin aday çıkarmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin ilçelerinde karşı liste hazırlıkları yapılıyor. Aynı şekilde delege sayısı fazla olan iller için de karşı liste çıkarılması öngörülüyor.
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