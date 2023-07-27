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https://sputniknews.com.tr/20230727/ekrem-imamoglu-toplum-lider-degisimi-istiyor-1074062695.html
Ekrem İmamoğlu: Toplum lider değişimi istiyor
Ekrem İmamoğlu: Toplum lider değişimi istiyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T15:31+0300
2023-07-27T15:34+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
toplum
değişim
kemal kılıçdaroğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) 'değişim' tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. "İktidar İçin Değişim" adıyla bir internet sitesi kurduklarını hatırlatan İmamoğlu, toplumun değişim talep ettiğini söyledi.İmamoğlu sitenin 1 milyon kez ziyaret edildiğini, 100 bin de görüş paylaşıldığını açıkladı."Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor." diyen Ekrem İmamoğlu, "Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:"4 Temmuz’da “CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, İktidar için değişim” konusunda vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almak için http://iktidaricindegisim.org adıyla bir web sitesi oluşturduk. Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan “İktidar İçin Değişim” sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. Siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini; yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları ile inceledi. İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi. Bu çağrımıza destek olan ve katkı sunan herkese çok TEŞEKKÜR EDERİM. Gelen öneriler ve yorumlar şu konularda belirginleşti: Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor. Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor. Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor. Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor. İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor. Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor."
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), toplum, değişim, kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), toplum, değişim, kemal kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu: Toplum lider değişimi istiyor

15:31 27.07.2023 (güncellendi: 15:34 27.07.2023)
© AA / Erhan ElaldıEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AA / Erhan Elaldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) 'değişim' tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
"İktidar İçin Değişim" adıyla bir internet sitesi kurduklarını hatırlatan İmamoğlu, toplumun değişim talep ettiğini söyledi.
İmamoğlu sitenin 1 milyon kez ziyaret edildiğini, 100 bin de görüş paylaşıldığını açıkladı.
"Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor." diyen Ekrem İmamoğlu, "Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:
"4 Temmuz’da “CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, İktidar için değişim” konusunda vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almak için http://iktidaricindegisim.org adıyla bir web sitesi oluşturduk.
Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan “İktidar İçin Değişim” sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti.
Siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini; yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları ile inceledi. İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi. Bu çağrımıza destek olan ve katkı sunan herkese çok TEŞEKKÜR EDERİM. Gelen öneriler ve yorumlar şu konularda belirginleşti:
Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.
Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.
Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.
Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.
İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.
Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor."
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