https://sputniknews.com.tr/20230801/rus-operasyonel-taktik-fuze-kompleksi-iskender-1074257518.html
Rus operasyonel-taktik füze kompleksi İskender
Rus operasyonel-taktik füze kompleksi İskender
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'ten yapılan açıklamada 2023'te Rusya'nın İskender-M füze kompleksi için yedek parça üretimini önemli ölçüde arttırdığı... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T19:32+0300
2023-08-01T19:32+0300
2023-08-01T19:32+0300
multimedya
infografik
iskender-m
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101989/52/1019895278_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_5f508770c7538f6492f86a324ef17616.jpg
Ukrayna'daki özel askeri operasyon kapsamında başarıyla görev alan hem balistik hem de seyir füzeleriyle donatılan İskenderler'in teknik özellikleri, Sputnik'in video infografiğinde.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101989/52/1019895278_47:0:768:541_1920x0_80_0_0_806764fd4b73def66e26529ac28349d4.jpg
Rus operasyonel-taktik füze kompleksi İskender
Rus operasyonel-taktik füze kompleksi İskender
2023-08-01T19:32+0300
true
PT1M04S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, iskender-m, rusya, ukrayna, видео
infografik, iskender-m, rusya, ukrayna, видео
Rus operasyonel-taktik füze kompleksi İskender
Abone ol
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'ten yapılan açıklamada 2023'te Rusya'nın İskender-M füze kompleksi için yedek parça üretimini önemli ölçüde arttırdığı belirtildi.
Ukrayna'daki özel askeri operasyon kapsamında başarıyla görev alan hem balistik hem de seyir füzeleriyle donatılan İskenderler'in teknik özellikleri, Sputnik'in video infografiğinde.