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Rus operasyonel-taktik füze kompleksi İskender
Rus operasyonel-taktik füze kompleksi İskender
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'ten yapılan açıklamada 2023'te Rusya'nın İskender-M füze kompleksi için yedek parça üretimini önemli ölçüde arttırdığı... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
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Ukrayna'daki özel askeri operasyon kapsamında başarıyla görev alan hem balistik hem de seyir füzeleriyle donatılan İskenderler'in teknik özellikleri, Sputnik'in video infografiğinde.
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infografik, iskender-m, rusya, ukrayna, видео
infografik, iskender-m, rusya, ukrayna, видео

Rus operasyonel-taktik füze kompleksi İskender

19:32 01.08.2023
© Sputnik / Aleksey Daniçevİskender-M füzesi
İskender-M füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© Sputnik / Aleksey Daniçev
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'ten yapılan açıklamada 2023'te Rusya'nın İskender-M füze kompleksi için yedek parça üretimini önemli ölçüde arttırdığı belirtildi.
Ukrayna'daki özel askeri operasyon kapsamında başarıyla görev alan hem balistik hem de seyir füzeleriyle donatılan İskenderler'in teknik özellikleri, Sputnik'in video infografiğinde.
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