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https://sputniknews.com.tr/20230801/rastgele-ates-acip-elektrigin-kesilmesine-neden-oldu-kuzenini-dovemeyecegini-dusununce-oldurdu-1074229066.html
Rastgele ateş açıp elektriğin kesilmesine neden oldu: Kuzenini dövemeyeceğini düşününce öldürdü
Rastgele ateş açıp elektriğin kesilmesine neden oldu: Kuzenini dövemeyeceğini düşününce öldürdü
Adana’da gece havaya tüfekle ateş edip elektrik telinin kopmasına ve akımın gitmesine neden olan bir kişi, bu duruma kızan kuzenini öldürdü. Şüpheli, "İri yarı... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T11:00+0300
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Adana'nın Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi’nde Abdullah Başbudak (27), pompalı tüfekle rastgele defalarca ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, elektrik direğine isabet edince elektrikler kesildi.Bunun üzerine Başbudak’ın üst katında oturan kuzeni Rafet Deveci (28) pencereye çıkıp, “Neden silah sıkıyorsun? Elektrikler kesildi” diyerek tepki gösterdi. Başbudak’ın küfretmesiyle başlayan tartışma, Deveci’nin sokağa çıkmasıyla kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Başbudak, elindeki tüfeği bırakıp, tabancayla Deveci’ye 5 el ateş etti. Deveci, göğüs ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.Olay yerinden kaçtıŞüpheli ise olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Deveci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.'Dövemezdim, ateş ettim'İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada şüpheli Başbudak’ı, Mücahitler Caddesi’nde motosikletle gezerken yakaladı. Emniyete götürülen Başbudak, ifadesinde, “Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim” dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Başbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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adana, silah, kuzen
adana, silah, kuzen

Rastgele ateş açıp elektriğin kesilmesine neden oldu: Kuzenini dövemeyeceğini düşününce öldürdü

11:00 01.08.2023
© İHAAdana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© İHA
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Adana’da gece havaya tüfekle ateş edip elektrik telinin kopmasına ve akımın gitmesine neden olan bir kişi, bu duruma kızan kuzenini öldürdü. Şüpheli, "İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim" diyerek kendini savundu.
Adana'nın Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi’nde Abdullah Başbudak (27), pompalı tüfekle rastgele defalarca ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, elektrik direğine isabet edince elektrikler kesildi.
Bunun üzerine Başbudak’ın üst katında oturan kuzeni Rafet Deveci (28) pencereye çıkıp, “Neden silah sıkıyorsun? Elektrikler kesildi” diyerek tepki gösterdi. Başbudak’ın küfretmesiyle başlayan tartışma, Deveci’nin sokağa çıkmasıyla kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Başbudak, elindeki tüfeği bırakıp, tabancayla Deveci’ye 5 el ateş etti. Deveci, göğüs ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Olay yerinden kaçtı

Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Deveci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'Dövemezdim, ateş ettim'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada şüpheli Başbudak’ı, Mücahitler Caddesi’nde motosikletle gezerken yakaladı. Emniyete götürülen Başbudak, ifadesinde, “Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Başbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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