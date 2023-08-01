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NASA, bağlantıyı kaybettiği Voyager 2 uzay aracından sinyal aldı
NASA, bağlantıyı kaybettiği Voyager 2 uzay aracından sinyal aldı
NASA, yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği 'Voyager 2' uzay aracından günler sonra sinyal aldıklarını duyurdu. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T18:44+0300
2023-08-01T18:48+0300
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Voyager Interstellar Proje Müdürü Suzanne Dodd, yaptığı yazılı açıklamada, NASA'nın dünya genelindeki dev radyo antenleri topluluğu olan 'Deep Space Network (Derin Uzay Ağı)' üzerinden Voyager 2'nin halen 'hayatta' olduğuna dair sinyaller aldıklarını belirtti.Söz konusu gelişmenin 'ruhlarını neşelendirdiğini' belirten Dodd, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Jet Propulsion Laboratuvarındaki uzmanların Voyager 2'nin antenini Dünya'ya döndürmeyi deneyeceğini kaydetti.Dodd, bu komutun işe yaramaması durumunda, uzay aracının kendini resetlemesi için ekim ayına kadar beklemek zorunda olacaklarını aktardı.Geçen hafta NASA'nın yanlış komut göndermesi sebebiyle uzay aracının anteni yüzde 2 oranında kaymış ve Voyager 2 ile iletişim kesilmişti.NASA, Voyager 2'yi 1977'de uzaya göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230801/nasanin-yanlis-komut-gonderdigi-voyager-2-uzayin-derinliklerinde-kayboldu-1074235636.html
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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), sesli komut, kayıp
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), sesli komut, kayıp

NASA, bağlantıyı kaybettiği Voyager 2 uzay aracından sinyal aldı

18:44 01.08.2023 (güncellendi: 18:48 01.08.2023)
© AAVoyager 2
Voyager 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA
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NASA, yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği 'Voyager 2' uzay aracından günler sonra sinyal aldıklarını duyurdu.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Voyager Interstellar Proje Müdürü Suzanne Dodd, yaptığı yazılı açıklamada, NASA'nın dünya genelindeki dev radyo antenleri topluluğu olan 'Deep Space Network (Derin Uzay Ağı)' üzerinden Voyager 2'nin halen 'hayatta' olduğuna dair sinyaller aldıklarını belirtti.
Söz konusu gelişmenin 'ruhlarını neşelendirdiğini' belirten Dodd, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Jet Propulsion Laboratuvarındaki uzmanların Voyager 2'nin antenini Dünya'ya döndürmeyi deneyeceğini kaydetti.
Dodd, bu komutun işe yaramaması durumunda, uzay aracının kendini resetlemesi için ekim ayına kadar beklemek zorunda olacaklarını aktardı.
Geçen hafta NASA'nın yanlış komut göndermesi sebebiyle uzay aracının anteni yüzde 2 oranında kaymış ve Voyager 2 ile iletişim kesilmişti.
NASA, Voyager 2'yi 1977'de uzaya göndermişti.
NASA'nın yanlış komut gönderdiği Voyager 2 uzayın derinliklerinde savrulmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
YAŞAM
NASA'nın yanlış komut gönderdiği Voyager 2 uzayın derinliklerinde kayboldu
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