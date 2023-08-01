https://sputniknews.com.tr/20230801/kremlin-bricsin-genislemesi-konusu-gelecek-ayki-zirvenin-gundeminde-ust-siralarda-yer-aliyor-1074262250.html

Kremlin: BRICS'in genişlemesi konusu, gelecek ayki zirvenin gündeminde üst sıralarda yer alıyor

Kremlin: BRICS'in genişlemesi konusu, gelecek ayki zirvenin gündeminde üst sıralarda yer alıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS'in genişlemesi konusunun 22 Ağustos'ta Johannesburg'da yapılacak zirvenin gündeminde üst sıralarında yer aldığını... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T22:11+0300

2023-08-01T22:11+0300

2023-08-01T22:11+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

brics

rusya

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Giderek genişleyen BRICS'e bir katılım isteği de Güney Amerika ülkesi Bolivya'dan gelirken Kremlin Sözcüsü Peskov, bu oluşum genişlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.Peskov, "BRICS'in genişlemesi konusu, gündemde üst sıralarda yer alıyor. Buna yaklaşan zirvenin gündemi de dahil. Bu çok önemli bir konu, zira giderek daha fazla ülkenin bu gruba katılma eğilimlerine ilişkin beyanlarda bulunduğunu görüyoruz" dedi.BRICS üyeleri arasında grubun genişlemesi konusunda birtakım nüanslar bulunduğunu da anlatan Peskov, "Tüm bu nüanslar, gelecek ayki zirvede elbette istişare edilecek. Devletlerin liderleri, zirve sırasında bu konuyla ilgili görüşlerini belirtecek" ifadelerini kullandı.Peskov, BRICS grubuna yönelik mevcut ilginin birliğin büyük potansiyelinin ve artan otoritesinin kanıtı olduğunu da vurguladı.Bolivya Dışişleri Bakanı Rogelio Mayta, ülkesinin BRICS ekonomi bloğuna girmeye hazır olduğunu söylemişti.Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan Mayta, 22 Ağustos'ta yapılacak BRICS Zirvesi'ne ülkesinin de katılım göstereceğini belirtmişti.BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek.

https://sputniknews.com.tr/20230801/bricse-ilgi-giderek-artiyor-22-agustosta-5-yeni-ulke-katilabilir--1074237369.html

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