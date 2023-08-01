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YAŞAM
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https://sputniknews.com.tr/20230801/konserve-yapma-maliyeti-artti-bir-kapak-olmus-1-bucuk-lira-kavanoz-8-tl-ila-10-tl-1074235508.html
Konserve yapma maliyeti arttı: 'Bir kapak olmuş 1 buçuk lira, kavanoz 8 TL ila 10 TL'
Konserve yapma maliyeti arttı: 'Bir kapak olmuş 1 buçuk lira, kavanoz 8 TL ila 10 TL'
Eskişehir'de yıllardır esnaflık yapan Sefa Gencer, son yıllarda kavanoz ve kapak satışlarında düşüş yaşanmasını, sebze fiyatlarının artmasına, genç nüfusun... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T12:25+0300
2023-08-01T12:25+0300
yaşam
kavanoz
konserve
domates
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Demirciler Sokak'ta 9 yıllık esnaflık deneyimine sahip Gencer, kavanoz ve kapak satışlarındaki düşüşün farklı nedenlere bağlı olduğunu dile getiriyor. Artık hazır konservelere daha çok ilgi duyulduğunu, genç neslin kavanoz konservelere pek ilgilerinin olmadığı anlatan Gencer, yaşlı ve orta yaşlı vatandaşların konuyla daha çok ilgili olduğunu belirtti.'Genç nesil artık turşu, reçel ve kavanoza konserve yapmıyor'9 yıldır zücaciye dükkânı işleten Gencer, bu sene konserve yapanların sayısında ciddi bir azalma olduğunu belirtiyor. Bu durumu daha çok teknolojinin getirdiği rahatlık ve değişime bağlayan Sefa Gencer, "İlk önce şöyle söyleyeyim ki teknolojinin getirdiği bir rahatlık bir farklılık bir değişim var. Genç nesil artık turşu, reçel ve kavanoz konserve yapmıyor. Genelde orta yaş ve üzeri vatandaşlar daha ilgili. 15-20 seneye kadar ne artık kavanoz kalır ne konserve kalır. Çünkü yaşam farklılaştı, çünkü gençlerden böyle bir talep yok. Ama orta yaş ve büyük yaş ailelerde konserve, kavanoz ve kapak yani konserve yapma alışkanlığı devam ediyor. Ama her geçen yıl azalarak devam ediyor. Bir de hayat şartları ve pahalılık var. Bir kapak olmuş 1 ile 1 buçuk lira. Kavanoz ise 8 TL ile 10 TL arsında değişiyor. Ona göre içindeki malzemesinde pahalandı. Önceki senelerde çok yoğun olan satışlarımız her geçen yıl azalıyor. Bu sene kavanozdan çok kapak satacağımızı düşünüyorum. Artık kavanoz ve konserve yapma kültürümüz her geçen kayboluyor. İnsanların tüketimi var, eskiden insanlar kendi bağı bahçesinden ya da semt pazarından aldığı sebzeler ve meyvelerle yapılırdı, bu bir alışkanlık bir kültür haliydi. Şimdi daha çok kavanoz daha çok konserve yapılıyor ve tüketiyoruz. Ancak artık bunu insanlar kendi evinde el yapımı olarak değil de teknoloji ile yapıyor. Yani daha az tüketmiyoruz, aksine daha çok tüketiyoruz. Hazır tüketime geçildi. Reçel, turşu, salça, kışlık kavanoz olsun bunlara talep çok, ama artık bunları insanlarımız yapmıyor, bizim yerimize birileri yapıyor. Gençlere tavsiyem kültürümüze sahip çıkalım. Bu sadece kavanoz yapım kültürü için değil diğer yüz tutmuş kültürlere sahip çıkmalıyız” dedi.
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kavanoz, konserve, domates
kavanoz, konserve, domates

Konserve yapma maliyeti arttı: 'Bir kapak olmuş 1 buçuk lira, kavanoz 8 TL ila 10 TL'

12:25 01.08.2023
© İHAkavanoz
kavanoz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© İHA
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Eskişehir'de yıllardır esnaflık yapan Sefa Gencer, son yıllarda kavanoz ve kapak satışlarında düşüş yaşanmasını, sebze fiyatlarının artmasına, genç nüfusun hazır konserve tercihine bağlarken, "Gençlere tavsiyem kültürümüze sahip çıkalım. Bu sadece kavanoz yapım kültürü için değil diğer yüz tutmuş kültürlere sahip çıkmalıyız” dedi.
Demirciler Sokak'ta 9 yıllık esnaflık deneyimine sahip Gencer, kavanoz ve kapak satışlarındaki düşüşün farklı nedenlere bağlı olduğunu dile getiriyor. Artık hazır konservelere daha çok ilgi duyulduğunu, genç neslin kavanoz konservelere pek ilgilerinin olmadığı anlatan Gencer, yaşlı ve orta yaşlı vatandaşların konuyla daha çok ilgili olduğunu belirtti.

'Genç nesil artık turşu, reçel ve kavanoza konserve yapmıyor'

9 yıldır zücaciye dükkânı işleten Gencer, bu sene konserve yapanların sayısında ciddi bir azalma olduğunu belirtiyor. Bu durumu daha çok teknolojinin getirdiği rahatlık ve değişime bağlayan Sefa Gencer, "İlk önce şöyle söyleyeyim ki teknolojinin getirdiği bir rahatlık bir farklılık bir değişim var. Genç nesil artık turşu, reçel ve kavanoz konserve yapmıyor. Genelde orta yaş ve üzeri vatandaşlar daha ilgili. 15-20 seneye kadar ne artık kavanoz kalır ne konserve kalır. Çünkü yaşam farklılaştı, çünkü gençlerden böyle bir talep yok. Ama orta yaş ve büyük yaş ailelerde konserve, kavanoz ve kapak yani konserve yapma alışkanlığı devam ediyor. Ama her geçen yıl azalarak devam ediyor. Bir de hayat şartları ve pahalılık var. Bir kapak olmuş 1 ile 1 buçuk lira. Kavanoz ise 8 TL ile 10 TL arsında değişiyor. Ona göre içindeki malzemesinde pahalandı. Önceki senelerde çok yoğun olan satışlarımız her geçen yıl azalıyor. Bu sene kavanozdan çok kapak satacağımızı düşünüyorum. Artık kavanoz ve konserve yapma kültürümüz her geçen kayboluyor. İnsanların tüketimi var, eskiden insanlar kendi bağı bahçesinden ya da semt pazarından aldığı sebzeler ve meyvelerle yapılırdı, bu bir alışkanlık bir kültür haliydi. Şimdi daha çok kavanoz daha çok konserve yapılıyor ve tüketiyoruz. Ancak artık bunu insanlar kendi evinde el yapımı olarak değil de teknoloji ile yapıyor. Yani daha az tüketmiyoruz, aksine daha çok tüketiyoruz. Hazır tüketime geçildi. Reçel, turşu, salça, kışlık kavanoz olsun bunlara talep çok, ama artık bunları insanlarımız yapmıyor, bizim yerimize birileri yapıyor. Gençlere tavsiyem kültürümüze sahip çıkalım. Bu sadece kavanoz yapım kültürü için değil diğer yüz tutmuş kültürlere sahip çıkmalıyız” dedi.
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