https://sputniknews.com.tr/20230602/fao-fiyat-endeksi-dunya-gida-fiyatlari-son-2-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1071951247.html

FAO Fiyat Endeksi: Dünya gıda fiyatları son 2 yılın en düşük seviyesinde

FAO Fiyat Endeksi: Dünya gıda fiyatları son 2 yılın en düşük seviyesinde

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Fiyat Endeksi, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bitkisel yağ, tahıl ve süt... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T21:42+0300

2023-06-02T21:42+0300

2023-06-02T22:05+0300

ekonomi

birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)

fao

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Küresel çapta en çok ticareti yapılan gıda ürünlerini takip eden FAO Fiyat Endeksi, mayıs ayında önceki aya göre yüzde 2.6 düşüş gösterdi. Nisanda 127.7 olan ortalama puan seviyesi, 124.3'e indi. Böylece FAO Fiyat Endeksi, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yani dünya gıda fiyatları, son 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Böylece Rusya'nın Ukrayna özel harekatına başlamasının piyasaları sarstığı Mart 2022'de ulaştığı zirvenin yüzde 22.1 altına indi.Bitkisel yağ, tahıl ve süt ürünü fiyatlarındaki keskin düşüş, şeker ve et fiyatlarındaki artışa daha ağır bastı.Mısır fiyatlarındaki düşüş tahılı etkilediÜretimle ilgili olumlu tahminler üzerinden dünya mısır fiyatlarındaki yüzde 9.8'lik düşüş ve talepteki yavaşlama, tahıl fiyatlarının aylık bazda yüzde 4.8 düşmesini sağladı.Buğdayda bolluk varBuğday fiyatındaki yüzde 3.5 gerileme, arz bolluğu ve BM'nin gözetimi, Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında sağlanan Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin uzatılmasıyla bağdaştırıldı.Asya'nın pirinç tutkusuna yetişilemiyorPirinç fiyatlarının mayıs ayında da artmaya devam etmesi ise Vietnam ve Pakistan gibi bazı ihracatçı ülkelerdeki arz düşüklüğü ve Asya'daki satın alımların devam etmesiyle izah edildi. Bitkisel yağ fiyatında düşüş yüzde 10'a yaklaştıFAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, yüzde 8.7 düşüşle bir yıl önceki ortalama seviyesinin yüzde 48.2 altına indi.Uluslararası palm yağı fiyatları, arzın artması ve talebin azalmasına koşut nisan ayına göre önemli ölçüde düştü.Dünya soya yağı fiyatlarının üst üste 6. ayda düşmesi, Brezilya'daki bol soya fasulyesi mahsulü ve ABD'de beklenenden yüksek stoklara bağlandı.Kolza tohumu ve ayçiçek yağı fiyatları da küresel arzın bol olması nedeniyle düşmeye devam etti.Süt üretimindeki artış peynir fiyatlarının düşmesini sağladıUluslararası peynir fiyatlarındaki keskin düşüş eşliğinde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi nisan ayına göre yüzde 3.2 düştü. Bunu, kuzey yarımkürede mevsimsel olarak yüksek süt üretimi eşliğinde bol miktarda ihracat yapılması sağladı.Şeker bulmak zorlaştı, fiyatlar arttıFAO Şeker Fiyat Endeksi, nisan ayına göre yüzde 5.5 yükselerek üst üste 4. ayda arttı ve bir yıl öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 31'lik artış kaydetti.Şeker fiyatlarındaki fırlama, küresel bulunabilirliğin azalması, El Niño fenomeninin gelecek sezonun mahsulleri üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin artması ve Brezilya'daki soya fasulyesi ve mısırın güçlü rekabeti nedeniyle nakliyattaki gecikmelerin yansıması oldu.Et arzı talebe yetişmiyorFAO Et Fiyat Endeksi de Asya'nın kümes hayvanı etine yönelik istikrarlı yüksek ithalat talebi ve ABD'de süregiden sığır eti arzı sıkıntısının etkisiyle yüzde 1 arttı.

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birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), fao