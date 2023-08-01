https://sputniknews.com.tr/20230801/kiyiya-vuran-gizemli-nesnenin-sirri-cozuldu--1074245373.html
Kıyıya vuran gizemli nesnenin sırrı çözüldü
Kıyıya vuran gizemli nesnenin sırrı çözüldü
Avustralya Uzay Ajansı, Perth kentinin kuzeyindeki Green Head yakınlarında bulunan devasa silindir nesnenin yüksek ihtimalle bir Hint roketinin parçası... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T15:31+0300
2023-08-01T15:31+0300
2023-08-01T15:31+0300
dünya
asya & pasifik
uzay
cisim
şüpheli cisim
roket
hint
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Yaklaşık 2.5 metre yüksekliğinde ve kısmen altın renkli dokuma bir malzemeden yapılmış olan gizemli silindir, Temmuz ayının başlarında Avustralya'nın Perth kentinin yaklaşık 250 kilometre kuzeyindeki Green Head yakınlarında bulundu.Keşfedilen cismin, ilk başlarda düşen bir uçağın bir parçası olduğu tahmin edildi. Ancak Avustralya Uzay Ajansı, incelemenin ardından cismin büyük olasılıkla bir uydu fırlatma aracının parçası olduğu sonucuna vardı.Cismin ait olduğu düşününlen orta kaldırmalı fırlatma aracı PSLV'nin, Hindistan Uzay Araştırma Kuruluşu tarafından üretildiği biliniyor. Son aylarda aktif hale gelen organizasyonun en son düzenlediği uydu lansamanı Pazar günü başarıyla tamamlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230801/nasanin-yanlis-komut-gonderdigi-voyager-2-uzayin-derinliklerinde-kayboldu-1074235636.html
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asya & pasifik, uzay, cisim, şüpheli cisim, roket, hint
asya & pasifik, uzay, cisim, şüpheli cisim, roket, hint
Kıyıya vuran gizemli nesnenin sırrı çözüldü
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Avustralya Uzay Ajansı, Perth kentinin kuzeyindeki Green Head yakınlarında bulunan devasa silindir nesnenin yüksek ihtimalle bir Hint roketinin parçası olduğunu duyurdu.
Yaklaşık 2.5 metre yüksekliğinde ve kısmen altın renkli dokuma bir malzemeden yapılmış olan gizemli silindir, Temmuz ayının başlarında Avustralya'nın Perth kentinin yaklaşık 250 kilometre kuzeyindeki Green Head yakınlarında bulundu.
Keşfedilen cismin, ilk başlarda düşen bir uçağın bir parçası olduğu tahmin edildi. Ancak Avustralya Uzay Ajansı, incelemenin ardından cismin büyük olasılıkla bir uydu fırlatma aracının parçası olduğu sonucuna vardı.
Cismin ait olduğu düşününlen orta kaldırmalı fırlatma aracı PSLV'nin, Hindistan Uzay Araştırma Kuruluşu tarafından üretildiği biliniyor.
Son aylarda aktif hale gelen organizasyonun en son düzenlediği uydu lansamanı Pazar günü başarıyla tamamlanmıştı.