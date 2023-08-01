https://sputniknews.com.tr/20230801/kievdeki-vatan-ana-heykelinde-sovyetler-birligi-armasi-sokuldu-1074253214.html

Kiev’deki Vatan Ana heykelinde Sovyetler Birliği arması söküldü

Kiev’deki Vatan Ana heykelinde Sovyetler Birliği arması söküldü

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yer alan Vatan Ana heykelinde Sovyetler Birliği armasının söküm işlerinin tamamlandığı bildirildi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T17:24+0300

2023-08-01T17:24+0300

2023-08-01T17:24+0300

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Ukrayna haber ajansı UNIAN’ın haberine göre, Kiev’deki Vatan Ana heykelinde Sovyetler Birliği armasının söküm işleri tamamlandı.Haberde, “Vatan Ana anıtından Sovyet armasının söküm işleri tamamlandı. Söküm çalışmaları sırasında hava saldırısı alarmları nedeniyle verilen iki aradan sonra işçiler nihayet Sovyet armasını anıttan indirdi ve sonraki çalışmalara başlayabildi” ifadelerine yer verildi.Kiev’de 1981’de inşaatı tamamlanan 102 metre yüksekliğindeki Vatan Ana heykelinde Sovyetler Birliği armasının söküm işleri 30 Temmuz’da başlamıştı.Ukrayna yönetimi, heykelin elindeki kalkanda yer alan Sovyetler Birliği arması yerine Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrak yerleştirmeyi planlıyor. Çalışmaların 24 Ağustos’ta kutlanacak olan Ukrayna Bağımsızlık Günü’ne kadar tamamlanması planlanıyor. Anıtın adı ise Ukrayna Ana olarak değiştirilecek.Kiev'de daha 2020’de sözde ‘dekomünizasyon’ kapsamında Vatan Ana heykelindeki Sovyet armasının kaldırılması önerilmişti. Ancak bunun yapılması teknik açıdan dahi oldukça zor, zira 1981 yılında açılan anıtın yüksekliği 100 metreyi aşıyor. Vatan Ana heykeli yükseklik bakımından dünyanın ilk 5 anıtı arasında yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230726/kievdeki-vatan-ana-heykelinde-sovyetler-birligi-armasinin-sokum-islemi-basladi-1074030512.html

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