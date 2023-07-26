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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230726/kievdeki-vatan-ana-heykelinde-sovyetler-birligi-armasinin-sokum-islemi-basladi-1074030512.html
Kiev’deki Vatan Ana heykelinde Sovyetler Birliği armasının söküm işlemi başladı
Kiev’deki Vatan Ana heykelinde Sovyetler Birliği armasının söküm işlemi başladı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yer alan Vatan Ana heykelinde Sovyetler Birliği armasının söküm işlemi başladı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T21:49+0300
2023-07-26T21:49+0300
ukrayna krizi
ukrayna
heykel
sovyetler birliği
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Kiev’de 1981’de inşaatı tamamlanan 102 metre yüksekliğindeki Vatan Ana heykelinde Sovyetler Birliği armasının söküm işleri başladı. Çalışmaları görüntüleyen video internette yayınlandı.Ukrayna yönetimi daha sonra, heykelin elindeki kalkanda yer alan Sovyetler Birliği arması yerine Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrak yerleştirmeyi planlıyor.Daha önce çevirimiçi gazete Strana.ua, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Sovyetler Birliği sembolünün sökülmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarının yapıldığını duyurmuştu.Bu arada Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanlığı, armada yer alacak olan üç dişli mızrağın yapımı için Zaporojstal Fabrikası tarafından verilen çeliğin teknik gerekliliklere ve anıttaki orijinal çeliğe uygun olmaması gerekçesi ile kabul edilmediğini duyurmuştu. Ardından imalatta Avrupa yapımı çeliğin kullanılması kararlaştırıldı.Sovyetler Birliği armasının Ukrayna arması ile değiştirilmesinin tutarı ise 28 milyon grivna (yaklaşık 758 bin dolar) olarak hesaplandı. Çalışmaların 24 Ağustos’a kadar tamamlanması planlanıyor.Kiev'de daha 2020’de sözde ‘dekomünizasyon’ kapsamında Vatan Ana heykelindeki Sovyet armasının kaldırılması önerilmişti. Ancak bunun yapılması teknik açıdan dahi oldukça zor, zira 1981 yılında açılan anıtın yüksekliği 100 metreyi aşıyor. Vatan Ana heykeli yükseklik bakımından dünyanın ilk 5 anıtı arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230724/lvovda-sovyetler-birligi-kahramani-kuznetsovun-kalintilarini-calma-girisimi-oldu-1073911588.html
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ukrayna, heykel, sovyetler birliği
ukrayna, heykel, sovyetler birliği

Kiev’deki Vatan Ana heykelinde Sovyetler Birliği armasının söküm işlemi başladı

21:49 26.07.2023
© AFP 2023Kiev, Vatan Ana heykeli
Kiev, Vatan Ana heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yer alan Vatan Ana heykelinde Sovyetler Birliği armasının söküm işlemi başladı.
Kiev’de 1981’de inşaatı tamamlanan 102 metre yüksekliğindeki Vatan Ana heykelinde Sovyetler Birliği armasının söküm işleri başladı. Çalışmaları görüntüleyen video internette yayınlandı.
Ukrayna yönetimi daha sonra, heykelin elindeki kalkanda yer alan Sovyetler Birliği arması yerine Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrak yerleştirmeyi planlıyor.
Daha önce çevirimiçi gazete Strana.ua, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Sovyetler Birliği sembolünün sökülmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarının yapıldığını duyurmuştu.
Bu arada Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanlığı, armada yer alacak olan üç dişli mızrağın yapımı için Zaporojstal Fabrikası tarafından verilen çeliğin teknik gerekliliklere ve anıttaki orijinal çeliğe uygun olmaması gerekçesi ile kabul edilmediğini duyurmuştu. Ardından imalatta Avrupa yapımı çeliğin kullanılması kararlaştırıldı.
Sovyetler Birliği armasının Ukrayna arması ile değiştirilmesinin tutarı ise 28 milyon grivna (yaklaşık 758 bin dolar) olarak hesaplandı. Çalışmaların 24 Ağustos’a kadar tamamlanması planlanıyor.
Kiev'de daha 2020’de sözde ‘dekomünizasyon’ kapsamında Vatan Ana heykelindeki Sovyet armasının kaldırılması önerilmişti. Ancak bunun yapılması teknik açıdan dahi oldukça zor, zira 1981 yılında açılan anıtın yüksekliği 100 metreyi aşıyor. Vatan Ana heykeli yükseklik bakımından dünyanın ilk 5 anıtı arasında yer alıyor.
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