https://sputniknews.com.tr/20230724/lvovda-sovyetler-birligi-kahramani-kuznetsovun-kalintilarini-calma-girisimi-oldu-1073911588.html

Lvov'da Sovyetler Birliği Kahramanı Kuznetsov'un kalıntılarını çalma girişimi oldu

Lvov'da Sovyetler Birliği Kahramanı Kuznetsov'un kalıntılarını çalma girişimi oldu

Ukrayna’nın Lvov kentinde kimliği belirsiz kişilerin Sovyetler Birliği Kahramanı, keşifçi Nikolay Kuznetsov'un kalıntılarına çalma girişiminde bulunulduğu... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T15:12+0300

2023-07-24T15:12+0300

2023-07-24T15:12+0300

ukrayna krizi

ukrayna

lvov

nikolay kuznetsov

açıklama

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Lvov Belediye Başkanı Andrey Sadovoy’un Telegram kanalından yaptığı paylaşıma göre, Sovyetler Birliği Kahramanı, keşifçi Nikolay Kuznetsov'un kalıntıları kimliği belirsiz kişilerce çalınmaya çalışıldı.“Kuş beyinlinin biri Kuznetsov’un küllerini çalmaya çalıştı. Girişim başarısız oldu. Şimdi olayla polis ilgileniyor” ifadelerini paylaşan Sadovoy, şöyle devam etti:“Kuznetsov’a ihtiyacımız yok ama boş yere de vermeyiz.”Devlet güvenlik teşkilatının mensubu olan Nikolay Kuznetsov, 1942-1944'te Alman ordusu tarafından geçici olarak işgal edilen Rivne ve Lvov bölgelerinde faaliyet gösteren ‘Kazananlar’ adlı keşif ve sabotaj müfrezesinin üyesiydi.

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