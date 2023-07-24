https://sputniknews.com.tr/20230724/lvovda-sovyetler-birligi-kahramani-kuznetsovun-kalintilarini-calma-girisimi-oldu-1073911588.html
Lvov'da Sovyetler Birliği Kahramanı Kuznetsov'un kalıntılarını çalma girişimi oldu
Lvov'da Sovyetler Birliği Kahramanı Kuznetsov'un kalıntılarını çalma girişimi oldu
Ukrayna’nın Lvov kentinde kimliği belirsiz kişilerin Sovyetler Birliği Kahramanı, keşifçi Nikolay Kuznetsov'un kalıntılarına çalma girişiminde bulunulduğu... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T15:12+0300
2023-07-24T15:12+0300
2023-07-24T15:12+0300
ukrayna krizi
ukrayna
lvov
nikolay kuznetsov
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102726/20/1027262014_62:0:1600:865_1920x0_80_0_0_f3779dc46ff0de226c04a0828ee9c3be.jpg
Lvov Belediye Başkanı Andrey Sadovoy’un Telegram kanalından yaptığı paylaşıma göre, Sovyetler Birliği Kahramanı, keşifçi Nikolay Kuznetsov'un kalıntıları kimliği belirsiz kişilerce çalınmaya çalışıldı.“Kuş beyinlinin biri Kuznetsov’un küllerini çalmaya çalıştı. Girişim başarısız oldu. Şimdi olayla polis ilgileniyor” ifadelerini paylaşan Sadovoy, şöyle devam etti:“Kuznetsov’a ihtiyacımız yok ama boş yere de vermeyiz.”Devlet güvenlik teşkilatının mensubu olan Nikolay Kuznetsov, 1942-1944'te Alman ordusu tarafından geçici olarak işgal edilen Rivne ve Lvov bölgelerinde faaliyet gösteren ‘Kazananlar’ adlı keşif ve sabotaj müfrezesinin üyesiydi.
ukrayna
lvov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102726/20/1027262014_447:0:1600:865_1920x0_80_0_0_f3b2153e0f8b7e63330551fc244d0db3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, lvov, nikolay kuznetsov, açıklama
ukrayna, lvov, nikolay kuznetsov, açıklama
Lvov'da Sovyetler Birliği Kahramanı Kuznetsov'un kalıntılarını çalma girişimi oldu
Abone ol
Ukrayna’nın Lvov kentinde kimliği belirsiz kişilerin Sovyetler Birliği Kahramanı, keşifçi Nikolay Kuznetsov'un kalıntılarına çalma girişiminde bulunulduğu öğrenildi.
Lvov Belediye Başkanı Andrey Sadovoy’un Telegram kanalından yaptığı paylaşıma göre, Sovyetler Birliği Kahramanı, keşifçi Nikolay Kuznetsov'un kalıntıları kimliği belirsiz kişilerce çalınmaya çalışıldı.
“Kuş beyinlinin biri Kuznetsov’un küllerini çalmaya çalıştı. Girişim başarısız oldu. Şimdi olayla polis ilgileniyor” ifadelerini paylaşan Sadovoy, şöyle devam etti:
“Kuznetsov’a ihtiyacımız yok ama boş yere de vermeyiz.”
Devlet güvenlik teşkilatının mensubu olan Nikolay Kuznetsov, 1942-1944'te Alman ordusu tarafından geçici olarak işgal edilen Rivne ve Lvov bölgelerinde faaliyet gösteren ‘Kazananlar’ adlı keşif ve sabotaj müfrezesinin üyesiydi.