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İzmir'de şehir hatları vapuru karaya çarptı
İzmir'de şehir hatları vapuru karaya çarptı
İzmir Körfezi içinde yolcu taşımacılığı yapan gemi, makine arızası nedeniyle kontrolden çıkarak Karşıyaka İskelesi yanında karaya çarptı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
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Alınan bilgiye göre, Karşıyaka İskelesi'ne yanaşmak için manevra yaptığı sırada motor arızası meydana gelen 9 Eylül Gemisi, kontrolden çıktı.Yolcusu bulunmayan gemi, kıyıya çarparak durdu. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayın ardından gemi, Bostanlı İskelesi'ne demirledi.
https://sputniknews.com.tr/20230721/vapurdan-atlayan-yolcuyu-guvenlik-ekipleri-kurtardi-1073794169.html
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izmir, vapur, arıza
izmir, vapur, arıza

İzmir'de şehir hatları vapuru karaya çarptı

15:39 01.08.2023
© AA / Mehmet Emin Mengüarslanİzmir'de şehir hatları vapuru karaya çarptı
İzmir'de şehir hatları vapuru karaya çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
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İzmir Körfezi içinde yolcu taşımacılığı yapan gemi, makine arızası nedeniyle kontrolden çıkarak Karşıyaka İskelesi yanında karaya çarptı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka İskelesi'ne yanaşmak için manevra yaptığı sırada motor arızası meydana gelen 9 Eylül Gemisi, kontrolden çıktı.
Yolcusu bulunmayan gemi, kıyıya çarparak durdu. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayın ardından gemi, Bostanlı İskelesi'ne demirledi.
Vapurdan atlayan yolcuyu güvenlik ekipleri kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
TÜRKİYE
Vapurdan atlayan yolcuyu güvenlik ekipleri kurtardı
21 Temmuz, 10:24
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