https://sputniknews.com.tr/20230801/izmirde-sehir-hatlari-vapuru-karaya-carpti-1074247106.html
İzmir'de şehir hatları vapuru karaya çarptı
İzmir'de şehir hatları vapuru karaya çarptı
İzmir Körfezi içinde yolcu taşımacılığı yapan gemi, makine arızası nedeniyle kontrolden çıkarak Karşıyaka İskelesi yanında karaya çarptı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T15:39+0300
2023-08-01T15:39+0300
2023-08-01T15:39+0300
türkiye
izmir
vapur
arıza
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Alınan bilgiye göre, Karşıyaka İskelesi'ne yanaşmak için manevra yaptığı sırada motor arızası meydana gelen 9 Eylül Gemisi, kontrolden çıktı.Yolcusu bulunmayan gemi, kıyıya çarparak durdu. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayın ardından gemi, Bostanlı İskelesi'ne demirledi.
https://sputniknews.com.tr/20230721/vapurdan-atlayan-yolcuyu-guvenlik-ekipleri-kurtardi-1073794169.html
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izmir, vapur, arıza
İzmir'de şehir hatları vapuru karaya çarptı
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İzmir Körfezi içinde yolcu taşımacılığı yapan gemi, makine arızası nedeniyle kontrolden çıkarak Karşıyaka İskelesi yanında karaya çarptı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka İskelesi'ne yanaşmak için manevra yaptığı sırada motor arızası meydana gelen 9 Eylül Gemisi, kontrolden çıktı.
Yolcusu bulunmayan gemi, kıyıya çarparak durdu. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayın ardından gemi, Bostanlı İskelesi'ne demirledi.