https://sputniknews.com.tr/20230801/izmirde-sehir-hatlari-vapuru-karaya-carpti-1074247106.html

İzmir'de şehir hatları vapuru karaya çarptı

İzmir'de şehir hatları vapuru karaya çarptı

İzmir Körfezi içinde yolcu taşımacılığı yapan gemi, makine arızası nedeniyle kontrolden çıkarak Karşıyaka İskelesi yanında karaya çarptı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T15:39+0300

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türkiye

izmir

vapur

arıza

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Alınan bilgiye göre, Karşıyaka İskelesi'ne yanaşmak için manevra yaptığı sırada motor arızası meydana gelen 9 Eylül Gemisi, kontrolden çıktı.Yolcusu bulunmayan gemi, kıyıya çarparak durdu. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayın ardından gemi, Bostanlı İskelesi'ne demirledi.

https://sputniknews.com.tr/20230721/vapurdan-atlayan-yolcuyu-guvenlik-ekipleri-kurtardi-1073794169.html

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izmir, vapur, arıza