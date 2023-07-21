https://sputniknews.com.tr/20230721/vapurdan-atlayan-yolcuyu-guvenlik-ekipleri-kurtardi-1073794169.html

Vapurdan atlayan yolcuyu güvenlik ekipleri kurtardı

Vapurdan atlayan yolcuyu güvenlik ekipleri kurtardı

Vapurdan atlayan yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T10:24+0300

2023-07-21T10:24+0300

2023-07-21T10:24+0300

türkiye

vapur

sahil güvenlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073794013_0:129:750:551_1920x0_80_0_0_f7b05dd7983d02f62af2fa406b976bb1.jpg

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan Şehir Hatları vapurundan bir yolcu denize atladı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine iki sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, termal kamerayla denize atlayan yolcunun yerini tespit etti. A.U.B. (36) ekiplerce kurtarıldı. Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarılan A.U.B. daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. A.U.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230501/sehir-hatlari-vapurlari-duduk-calma-eylemini-surdurdu-1070446216.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vapur, sahil güvenlik