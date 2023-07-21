https://sputniknews.com.tr/20230721/vapurdan-atlayan-yolcuyu-guvenlik-ekipleri-kurtardi-1073794169.html
Vapurdan atlayan yolcuyu güvenlik ekipleri kurtardı
Vapurdan atlayan yolcuyu güvenlik ekipleri kurtardı
Vapurdan atlayan yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T10:24+0300
2023-07-21T10:24+0300
2023-07-21T10:24+0300
türkiye
vapur
sahil güvenlik
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Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan Şehir Hatları vapurundan bir yolcu denize atladı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine iki sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, termal kamerayla denize atlayan yolcunun yerini tespit etti. A.U.B. (36) ekiplerce kurtarıldı. Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarılan A.U.B. daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. A.U.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230501/sehir-hatlari-vapurlari-duduk-calma-eylemini-surdurdu-1070446216.html
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vapur, sahil güvenlik
Vapurdan atlayan yolcuyu güvenlik ekipleri kurtardı
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Vapurdan atlayan yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan Şehir Hatları vapurundan bir yolcu denize atladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine iki sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, termal kamerayla denize atlayan yolcunun yerini tespit etti. A.U.B. (36) ekiplerce kurtarıldı.
Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarılan A.U.B. daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. A.U.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.