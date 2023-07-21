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Vapurdan atlayan yolcuyu güvenlik ekipleri kurtardı
Vapurdan atlayan yolcuyu güvenlik ekipleri kurtardı
Vapurdan atlayan yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
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Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan Şehir Hatları vapurundan bir yolcu denize atladı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine iki sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, termal kamerayla denize atlayan yolcunun yerini tespit etti. A.U.B. (36) ekiplerce kurtarıldı. Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarılan A.U.B. daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. A.U.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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vapur, sahil güvenlik
vapur, sahil güvenlik

Vapurdan atlayan yolcuyu güvenlik ekipleri kurtardı

10:24 21.07.2023
© AA / Mücahit TüretkenŞehir Hatları
Şehir Hatları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AA / Mücahit Türetken
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Vapurdan atlayan yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan Şehir Hatları vapurundan bir yolcu denize atladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine iki sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, termal kamerayla denize atlayan yolcunun yerini tespit etti. A.U.B. (36) ekiplerce kurtarıldı.
Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarılan A.U.B. daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. A.U.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İBB Şehir Hatları A.Ş.'ye bağlı vapurlar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
TÜRKİYE
Şehir Hatları vapurları düdük çalma eylemini sürdürdü
1 Mayıs, 17:50
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