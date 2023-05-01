https://sputniknews.com.tr/20230501/sehir-hatlari-vapurlari-duduk-calma-eylemini-surdurdu-1070446216.html
Şehir Hatları vapurları düdük çalma eylemini sürdürdü
Şehir Hatları vapurları düdük çalma eylemini sürdürdü
İBB Şehir Hatları A.Ş.'ye bağlı vapurlar, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine başlattıkları düdük çalma eylemine devam etti. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T17:50+0300
2023-05-01T17:50+0300
2023-05-01T17:50+0300
türkiye
istanbul şehir hatları aş
vapur
eylem
düdük
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları A.Ş.'de yetkili sendika Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşıya varılamaması nedeniyle başlatılan düdük eylemi sürüyor.İlk eylemin 28 Nisan'da yapılması ve sendikanın 1 Mayıs itibarıyla düdük eylemlerini her gün gerçekleştireceklerini açıklamasının ardından, Şehir Hatları'na bağlı vapurlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir dakika boyunca düdük çaldı.İstanbul Boğazı'nda farklı iskelelerde yolcularını bekleyen vapurlar da düdük çalma eylemine katıldı.Şehir Hatları çalışanları, alkışlarla eyleme destek verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230428/bogazda-vapurlardan-siren-calma-eylemi-1070309328.html
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istanbul şehir hatları aş, vapur, eylem, düdük
istanbul şehir hatları aş, vapur, eylem, düdük
Şehir Hatları vapurları düdük çalma eylemini sürdürdü
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İBB Şehir Hatları A.Ş.'ye bağlı vapurlar, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine başlattıkları düdük çalma eylemine devam etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları A.Ş.'de yetkili sendika Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşıya varılamaması nedeniyle başlatılan düdük eylemi sürüyor.
İlk eylemin 28 Nisan'da yapılması ve sendikanın 1 Mayıs itibarıyla düdük eylemlerini her gün gerçekleştireceklerini açıklamasının ardından, Şehir Hatları'na bağlı vapurlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir dakika boyunca düdük çaldı.
İstanbul Boğazı'nda farklı iskelelerde yolcularını bekleyen vapurlar da düdük çalma eylemine katıldı.
Şehir Hatları çalışanları, alkışlarla eyleme destek verdi.