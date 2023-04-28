https://sputniknews.com.tr/20230428/bogazda-vapurlardan-siren-calma-eylemi-1070309328.html

Boğaz'da vapurlardan siren çalma eylemi

Boğaz'da vapurlardan siren çalma eylemi

İBB Şehir Hatları çalışanları, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Ekrem İmamoğlunun “Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir” sözünün çok altında... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T11:54+0300

2023-04-28T11:54+0300

2023-04-28T12:30+0300

türkiye

siren

boğaz

eylem

istanbul

vapur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070309174_0:57:1322:801_1920x0_80_0_0_26659334c5a4a7adbde71c5ce8307446.jpg

Türkiye Denizciler Sendikası'nın (TDS) örgütlü olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Şehir Hatları A.Ş.'de toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı. Şehir Hatları vapurları görüşmelerde talep edilen yüzde 90'lık zam yerine yüzde 33'lük zam teklif edilmesi üzerine eyleme çıktı.Çalışanlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun “Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir” sözünün çok altında zam teklif edildiğini belirterek vapurlarda siren çalma eylemi gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde denize açılan vapurlar aynı anda bir dakika boyunca sirene bastı. Siren sesi İstanbul'un bir çok noktasından duyuldu.

türkiye

boğaz

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

siren, boğaz, eylem, istanbul, vapur