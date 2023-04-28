https://sputniknews.com.tr/20230428/bogazda-vapurlardan-siren-calma-eylemi-1070309328.html
Boğaz'da vapurlardan siren çalma eylemi
Boğaz'da vapurlardan siren çalma eylemi
İBB Şehir Hatları çalışanları, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Ekrem İmamoğlunun “Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir” sözünün çok altında... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T11:54+0300
2023-04-28T11:54+0300
2023-04-28T12:30+0300
türkiye
siren
boğaz
eylem
istanbul
vapur
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Türkiye Denizciler Sendikası'nın (TDS) örgütlü olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Şehir Hatları A.Ş.'de toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı. Şehir Hatları vapurları görüşmelerde talep edilen yüzde 90'lık zam yerine yüzde 33'lük zam teklif edilmesi üzerine eyleme çıktı.Çalışanlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun “Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir” sözünün çok altında zam teklif edildiğini belirterek vapurlarda siren çalma eylemi gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde denize açılan vapurlar aynı anda bir dakika boyunca sirene bastı. Siren sesi İstanbul'un bir çok noktasından duyuldu.
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siren, boğaz, eylem, istanbul, vapur
siren, boğaz, eylem, istanbul, vapur
Boğaz'da vapurlardan siren çalma eylemi
11:54 28.04.2023 (güncellendi: 12:30 28.04.2023) Abone ol
İBB Şehir Hatları çalışanları, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Ekrem İmamoğlunun “Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir” sözünün çok altında zam teklif edildiğini belirterek vapurlarda siren çalma eylemi gerçekleştirdi.
Türkiye Denizciler Sendikası'nın (TDS) örgütlü olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Şehir Hatları A.Ş.'de toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı. Şehir Hatları vapurları görüşmelerde talep edilen yüzde 90'lık zam yerine yüzde 33'lük zam teklif edilmesi üzerine eyleme çıktı.
Çalışanlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun “Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir” sözünün çok altında zam teklif edildiğini belirterek vapurlarda siren çalma eylemi gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde denize açılan vapurlar aynı anda bir dakika boyunca sirene bastı. Siren sesi İstanbul'un bir çok noktasından duyuldu.