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https://sputniknews.com.tr/20230801/istanbulda-tramvay-yoluna-giren-cip-raylarda-asili-kaldi-1074250899.html
İstanbul’da tramvay yoluna giren cip, raylarda asılı kaldı
İstanbul’da tramvay yoluna giren cip, raylarda asılı kaldı
İstanbul’daki Galata Köprüsü üzerinde lüks bir cip, tramvay yoluna girdi. Cip, burada rayların üzerinde asılı kaldı. Olay sonrası tramvay seferlerinde aksama... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T16:42+0300
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Galata Köprüsü'nde bir aracın tramvay yoluna girmesi nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Eminönü'nden aktarmalı olarak yapılıyor.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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istanbul, tramvay, cip
istanbul, tramvay, cip

İstanbul’da tramvay yoluna giren cip, raylarda asılı kaldı

16:42 01.08.2023 (güncellendi: 17:18 01.08.2023)
© İHAİstanbul’da tramvay yoluna giren cip, raylarda asılı kaldı
İstanbul’da tramvay yoluna giren cip, raylarda asılı kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© İHA
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İstanbul’daki Galata Köprüsü üzerinde lüks bir cip, tramvay yoluna girdi. Cip, burada rayların üzerinde asılı kaldı. Olay sonrası tramvay seferlerinde aksama meydana gelirken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Galata Köprüsü'nde bir aracın tramvay yoluna girmesi nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Eminönü'nden aktarmalı olarak yapılıyor.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır."
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