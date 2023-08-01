Galata Köprüsü'nde bir aracın tramvay yoluna girmesi nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Eminönü'nden aktarmalı olarak yapılıyor.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

İstanbul’daki Galata Köprüsü üzerinde lüks bir cip, tramvay yoluna girdi. Cip, burada rayların üzerinde asılı kaldı. Olay sonrası tramvay seferlerinde aksama... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

İstanbul’da tramvay yoluna giren cip, raylarda asılı kaldı

© İHA İstanbul’da tramvay yoluna giren cip, raylarda asılı kaldı © İHA

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İstanbul’daki Galata Köprüsü üzerinde lüks bir cip, tramvay yoluna girdi. Cip, burada rayların üzerinde asılı kaldı. Olay sonrası tramvay seferlerinde aksama meydana gelirken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.