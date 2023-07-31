https://sputniknews.com.tr/20230731/bagdatta-trafik-polisine-terlikli-saldiri-1074211326.html
Bağdat’ta trafik polisine terlikli saldırı
Bağdat’ta trafik polisine terlikli saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta 2 kadın, trafik kurallarına uymayarak hatalı park yapmaları nedeniyle kendilerine ceza yazan trafik polisine terlikle saldırdı. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T17:17+0300
2023-07-31T17:17+0300
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dünya
ortadoğu
irak
bağdat
kadın
polis
saldırı
video
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta El Harisiye bölgesinde 2 kadın polise saldırdı. Kurallara uymayarak hatalı park yapan 2 kadın, kendilerine ceza yazan trafik polisine terlikle saldırarak hakaret etti. Olayın ardından saldırgan kadınlardan birinin Iraklı milletvekili Baha El Nuri’nin eşi olduğu öğrenilirken El Nuri, eşinin karıştığı saldırı sonrası partisinden ihraç edildi. Olaya, sosyal medya ve hükümet kanadından büyük tepki geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230722/danimarkada-kuran-yakilmasi-uzerine-bagdatta-gostericiler-yesil-bolgeye-girmeye-calisti-1073841968.html
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Bağdat’ta trafik polisine terlikli saldırı
Bağdat’ta trafik polisine terlikli saldırı
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ortadoğu, irak, bağdat, kadın, polis, saldırı, video
ortadoğu, irak, bağdat, kadın, polis, saldırı, video
Bağdat’ta trafik polisine terlikli saldırı
17:17 31.07.2023 (güncellendi: 17:19 31.07.2023) Abone ol
Irak’ın başkenti Bağdat’ta 2 kadın, trafik kurallarına uymayarak hatalı park yapmaları nedeniyle kendilerine ceza yazan trafik polisine terlikle saldırdı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta El Harisiye bölgesinde 2 kadın polise saldırdı.
Kurallara uymayarak hatalı park yapan 2 kadın, kendilerine ceza yazan trafik polisine terlikle saldırarak hakaret etti.
Olayın ardından saldırgan kadınlardan birinin Iraklı milletvekili Baha El Nuri’nin eşi olduğu öğrenilirken El Nuri, eşinin karıştığı saldırı sonrası partisinden ihraç edildi.
Olaya, sosyal medya ve hükümet kanadından büyük tepki geldi.