https://sputniknews.com.tr/20230722/danimarkada-kuran-yakilmasi-uzerine-bagdatta-gostericiler-yesil-bolgeye-girmeye-calisti-1073841968.html
Danimarka'da Kuran yakılması üzerine Bağdat'ta göstericiler Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı
Danimarka'da Kuran yakılması üzerine Bağdat'ta göstericiler Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı
Danimarka'da 'Danske Patrioter' üyeleri Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği önünde bir Kuran nüshası ve bir Irak bayrağı yaktı. Saldırganlar, bu eylemi sosyal... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T15:22+0300
2023-07-22T15:22+0300
2023-07-22T15:22+0300
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Danimarka'nın başkenti Kopengah'da aşırı milliyetçi bir grubun Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktığı yönündeki haberlerin ardından yüzlerce protestocu, Bağdat'ta yabancı büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölgesi'ne girmeye çalıştı.Irak güvenlik güçleri, Yeşil Bölge yönüne giden Cumhuriyet Köprüsü'nü kapatarak öfkeli kalabalığın Danimarka Büyükelçiliği'ne ulaşmasını engelledi.Protesto, İsveç'te Kuran yakılması planına tepki gösteren kişilerin İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırmasından iki gün sonra gerçekleşti.Şii din adamı ve siyasi lider Mukteda El Sadr'a yakın kişiler, İsveç Büyükelçiliği'ne girerek binanın bir kısmını ateşe vermişti. Bağdat-Stockholm hattında diplomatik gerilime neden saldırının akabinde Irak yönetimi, İsveç Büyükelçisi'ni sınır dışı etmişti. Böylece iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesildi. Cuma günü öğleden sonra Irak'ın yanı sıra halkı Müslüman ülkelerde binlerce kişi barışçıl protesto gösterileri düzenledi. Keza cuma günü sosyal medyada paylaşılan videolarda, 'Danske Patrioter' üyeleri Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği önünde bir Kuran nüshası ve bir Irak bayrağı yaktı. Danimarka polisi: Hangi kitap olduğunu bilmiyoruzKopenhag Polis Sözcüsü Trine Fisker, cuma günü öğleden sonra Irak Büyükelçiliği'nin karşısında 10 civarında kişinin katıldığı 'küçük bir gösteri' yaptığını ve bir 'kitabın' yakıldığını teyit etti."Hangi kitap olduğunu bilmiyoruz" ifadesini kullanan sözcü, "Görünüşe göre Irak bayrağını yakmaya çalışmışlar ve bunun ardından birisi bayrağın üzerine basmış" ifadesini kullandı.Fisker, olayın 'siyasi yönü hakkında yorum yapmanın polise düşmediğini" ancak polisin bakış açısına göre olayın 'barışçıl' olduğunu iddia etti.Danimarka'daki Kuran'a saldırı, Bağdat'ta gece boyunca süren protestolara yol açtı. Sadr'ı destekleyen sloganlar atan ve Irak bayrağının yanı sıra önde gelen diğer liderlerin fotoğraflarını taşıyan yüzlerce protestocu, Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı. Polisin dağıttığı öfkeli kalabalık güvenlik güçleriyle çatıştı.Irak Dışişleri Bakanlığı, "Danimarka'daki Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına yönelik taciz olayını güçlü ifadelerle" kınadı. Açıklamada uluslararası topluma 'dünya genelinde toplumsal barış ve bir arada yaşamı ihlal eden bu vahşet karşısında acilen ve sorumlu bir şekilde durma' çağrısında bulunuldu. Bu arada günün ilerleyen saatlerinde başkent Bağdat'ta bir başka protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230720/isvecte-kuran-yakan-paludan-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1073745562.html
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kuran, kuran-ı kerim, yakılma, protesto, protesto gösterisi, danimarka, bağdat, irak
kuran, kuran-ı kerim, yakılma, protesto, protesto gösterisi, danimarka, bağdat, irak
Danimarka'da Kuran yakılması üzerine Bağdat'ta göstericiler Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı
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Danimarka'da 'Danske Patrioter' üyeleri Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği önünde bir Kuran nüshası ve bir Irak bayrağı yaktı. Saldırganlar, bu eylemi sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. Haberlerin ardından yüzlerce protestocu, Bağdat'ta yabancı büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölgesi'ne girmeye çalıştı.
Danimarka'nın başkenti Kopengah'da aşırı milliyetçi bir grubun Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktığı yönündeki haberlerin ardından yüzlerce protestocu, Bağdat'ta yabancı büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölgesi'ne girmeye çalıştı.
Irak güvenlik güçleri, Yeşil Bölge yönüne giden Cumhuriyet Köprüsü'nü kapatarak öfkeli kalabalığın Danimarka Büyükelçiliği'ne ulaşmasını engelledi.
Protesto, İsveç'te Kuran yakılması planına tepki gösteren kişilerin İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırmasından iki gün sonra gerçekleşti.
Şii din adamı ve siyasi lider Mukteda El Sadr'a yakın kişiler, İsveç Büyükelçiliği'ne girerek binanın bir kısmını ateşe vermişti. Bağdat-Stockholm hattında diplomatik gerilime neden saldırının akabinde Irak yönetimi, İsveç Büyükelçisi'ni sınır dışı etmişti. Böylece iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesildi. Cuma günü öğleden sonra Irak'ın yanı sıra halkı Müslüman ülkelerde binlerce kişi barışçıl protesto gösterileri düzenledi. Keza cuma günü sosyal medyada paylaşılan videolarda, 'Danske Patrioter' üyeleri Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği önünde bir Kuran nüshası ve bir Irak bayrağı yaktı.
Danimarka polisi: Hangi kitap olduğunu bilmiyoruz
Kopenhag Polis Sözcüsü Trine Fisker, cuma günü öğleden sonra Irak Büyükelçiliği'nin karşısında 10 civarında kişinin katıldığı 'küçük bir gösteri' yaptığını ve bir 'kitabın' yakıldığını teyit etti.
"Hangi kitap olduğunu bilmiyoruz" ifadesini kullanan sözcü, "Görünüşe göre Irak bayrağını yakmaya çalışmışlar ve bunun ardından birisi bayrağın üzerine basmış" ifadesini kullandı.
Fisker, olayın 'siyasi yönü hakkında yorum yapmanın polise düşmediğini" ancak polisin bakış açısına göre olayın 'barışçıl' olduğunu iddia etti.
Danimarka'daki Kuran'a saldırı, Bağdat'ta gece boyunca süren protestolara yol açtı. Sadr'ı destekleyen sloganlar atan ve Irak bayrağının yanı sıra önde gelen diğer liderlerin fotoğraflarını taşıyan yüzlerce protestocu, Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı. Polisin dağıttığı öfkeli kalabalık güvenlik güçleriyle çatıştı.
Irak Dışişleri Bakanlığı, "Danimarka'daki Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına yönelik taciz olayını güçlü ifadelerle" kınadı. Açıklamada uluslararası topluma 'dünya genelinde toplumsal barış ve bir arada yaşamı ihlal eden bu vahşet karşısında acilen ve sorumlu bir şekilde durma' çağrısında bulunuldu. Bu arada günün ilerleyen saatlerinde başkent Bağdat'ta bir başka protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyor.