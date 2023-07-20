https://sputniknews.com.tr/20230720/isvecte-kuran-yakan-paludan-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1073745562.html
İsveç'te Kuran yakan Paludan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İsveç'te Kuran yakan Paludan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T10:59+0300
2023-07-20T10:59+0300
2023-07-20T10:59+0300
dünya
isveç
rasmus paludan
kuran
kuran-ı kerim
yakalama
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İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.Başsavcılık, soruşturma kapsamında, Paludan hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinden 'ifade alınmasına yönelik yakalama' talep etti.Talebi değerlendiren hakimlik, Rasmus Paludan hakkında yakalama emri çıkardı.
isveç
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isveç, rasmus paludan, kuran, kuran-ı kerim, yakalama
isveç, rasmus paludan, kuran, kuran-ı kerim, yakalama
İsveç'te Kuran yakan Paludan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı verdi.
İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında, Paludan hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinden 'ifade alınmasına yönelik yakalama' talep etti.
Talebi değerlendiren hakimlik, Rasmus Paludan hakkında yakalama emri çıkardı.