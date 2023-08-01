https://sputniknews.com.tr/20230801/iran-genelinde-asiri-sicaklar-nedeniyle-2-gun-tatil-ilan-edildi-1074229832.html

İran genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle 2 gün tatil ilan edildi

İran genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle 2 gün tatil ilan edildi

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2-3 Ağustos'ta ülke genelinde tüm kurumların tatil edilmesi kararı alındı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T11:11+0300

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İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünlerde eşi görülmemiş sıcaklar nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Sağlık Bakanlığının ülke genelinde çarşamba ve perşembe günleri tatil yapılması önerisi Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi" ifadelerini kullandı.Son haftalarda aşırı sıcak havanın etkili olduğu İran'da yarın ülkenin güneybatısındaki bazı kentlerde hava sıcaklığının 51 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Başkent Tahran'da ise 40 derece sıcaklık bekleniyor.İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, hükümete, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bölgelerin hafta sonu tatil ilan edilmesini önermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230801/asiri-sicaklar-calisma-saatlerini-etkiledi-mesai-gece-saatlerine-kaydi-1074228736.html

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ortadoğu, iran, aşırı sıcaklar, sıcaklık, hava sıcaklığı, tatil