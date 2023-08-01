https://sputniknews.com.tr/20230801/icisleri-bakani-yerlikaya-sakarya-ve-hatayda-39-gocmen-kacakcisi-yakalandi-1074258445.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T19:47+0300

2023-08-01T19:47+0300

2023-08-01T19:48+0300

türkiye

ali yerlikaya

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göçmen kaçakçılığı

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Sakarya ve Hatay'daki operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyonda, Hendek ilçesi TEM Otoyolu'nda, biri yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, yakalananlardan 8'inin tutuklandığını, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şube müdürlüklerinin gerçekleştirdiği operasyonda ise 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, bunlardan 14'ünün tutuklandığını, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230727/icisleri-bakani-yerlikaya-50-gocmen-kacakciligi-organizatoru-yakalandi-1074066334.html

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