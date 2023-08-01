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https://sputniknews.com.tr/20230801/icisleri-bakani-yerlikaya-sakarya-ve-hatayda-39-gocmen-kacakcisi-yakalandi-1074258445.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçısı yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçısı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T19:47+0300
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Sakarya ve Hatay'daki operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyonda, Hendek ilçesi TEM Otoyolu'nda, biri yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, yakalananlardan 8'inin tutuklandığını, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şube müdürlüklerinin gerçekleştirdiği operasyonda ise 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, bunlardan 14'ünün tutuklandığını, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/icisleri-bakani-yerlikaya-50-gocmen-kacakciligi-organizatoru-yakalandi-1074066334.html
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ali yerlikaya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı, sakarya, hatay
ali yerlikaya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı, sakarya, hatay

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

19:47 01.08.2023 (güncellendi: 19:48 01.08.2023)
© İHA / HALİL ULUBEY-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© İHA / HALİL ULUBEY-
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.
Sakarya ve Hatay'daki operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyonda, Hendek ilçesi TEM Otoyolu'nda, biri yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, yakalananlardan 8'inin tutuklandığını, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.
Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şube müdürlüklerinin gerçekleştirdiği operasyonda ise 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, bunlardan 14'ünün tutuklandığını, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.
Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
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