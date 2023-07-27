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https://sputniknews.com.tr/20230727/icisleri-bakani-yerlikaya-50-gocmen-kacakciligi-organizatoru-yakalandi-1074066334.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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içişleri bakanlığı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli, Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen, 30'unun tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, emniyet güçlerini tebrik etti.
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, kaçak göçmenler
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, kaçak göçmenler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

16:43 27.07.2023
© İHA / HALİL ULUBEY-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© İHA / HALİL ULUBEY-
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli, Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.
Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen, 30'unun tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, emniyet güçlerini tebrik etti.
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