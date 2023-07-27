https://sputniknews.com.tr/20230727/icisleri-bakani-yerlikaya-50-gocmen-kacakciligi-organizatoru-yakalandi-1074066334.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T16:43+0300

2023-07-27T16:43+0300

2023-07-27T16:43+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

kaçak göçmenler

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli, Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen, 30'unun tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, emniyet güçlerini tebrik etti.

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, kaçak göçmenler