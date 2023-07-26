https://sputniknews.com.tr/20230726/istanbulda-eylem-hazirligindaki-iki-terorist-yakalandi-1073996229.html
İçişleri Bakanlığı: İstanbul’da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı: İstanbul’da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da eylem arayışındaki iki teröristin yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başakşehir’de gerçekleştirilen... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T11:13+0300
2023-07-26T11:13+0300
2023-07-26T11:14+0300
türkiye
istanbul
terör
terör örgütü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_121d860ecd3af85a8dd690575162db80.jpg
İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında olduğu belirtilen iki kişi jandarma operasyonuyla yakalandı.Açıklama İçişleri Bakanlığı’ndan geldi.Bakanlık açıklamasında, “İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları Sterk Evindar kod adlı Fatıma Al Musa ile Velat Jamo, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır.” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/mitten-munbicte-operasyon-11-pkkkck-pydypgli-etkisiz-hale-getirildi-1072873606.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b3e98f3ec86c8dc6e5c6e81b3359fa79.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, terör, terör örgütü
istanbul, terör, terör örgütü
İçişleri Bakanlığı: İstanbul’da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı
11:13 26.07.2023 (güncellendi: 11:14 26.07.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da eylem arayışındaki iki teröristin yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başakşehir’de gerçekleştirilen baskında, PKK/KCK mensubu Sterk Evindar kod adlı Fatıma Al Musa ile Velat Jamo’nun jandarma ekiplerince gözaltına aldığı duyuruldu.
İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında olduğu belirtilen iki kişi jandarma operasyonuyla yakalandı.
Açıklama İçişleri Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlık açıklamasında, “İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları Sterk Evindar kod adlı Fatıma Al Musa ile Velat Jamo, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır.” denildi.