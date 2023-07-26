https://sputniknews.com.tr/20230726/istanbulda-eylem-hazirligindaki-iki-terorist-yakalandi-1073996229.html

İçişleri Bakanlığı: İstanbul’da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı: İstanbul’da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da eylem arayışındaki iki teröristin yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başakşehir’de gerçekleştirilen... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T11:13+0300

2023-07-26T11:13+0300

2023-07-26T11:14+0300

türkiye

istanbul

terör

terör örgütü

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İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında olduğu belirtilen iki kişi jandarma operasyonuyla yakalandı.Açıklama İçişleri Bakanlığı’ndan geldi.Bakanlık açıklamasında, “İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları Sterk Evindar kod adlı Fatıma Al Musa ile Velat Jamo, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır.” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230626/mitten-munbicte-operasyon-11-pkkkck-pydypgli-etkisiz-hale-getirildi-1072873606.html

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istanbul, terör, terör örgütü