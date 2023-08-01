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https://sputniknews.com.tr/20230801/brad-pittten-hollywood-grevine-destek-formula-1-filminin-cekimlerini-durdurdu-1074244782.html
Brad Pitt'ten Hollywood grevine destek: Formula 1 filminin çekimlerini durdurdu
Brad Pitt'ten Hollywood grevine destek: Formula 1 filminin çekimlerini durdurdu
Brad Pitt liderliğindeki Formula 1 filmi ‘Apex’in Avrupa'daki çekimleri, Sinema Oyuncuları Birliği - Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T14:54+0300
2023-08-01T15:02+0300
dünya
brad pitt
formula 1 (f1)
lewis hamilton
grev
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ABD’li oyuncu Brad Pitt'in Formula 1 pilotunu canlandırdığı ‘Apex’ filmi de grevden etkilendi.Ekibin bu hafta sonu Belçika'daki Circuit de Spa-Francorchamps'ta (diğer adıyla Spa), pazar günü gerçek Grand Prix'sinin yapıldığı yerde, çekim yapması planlanıyordu ancak çekimler, grevdeki yazarlara ve oyunculara destek vermek için iptal edildi.Beyazperde’nin aktardığına göre, filmin planlanan bir sonraki çekim takvimi kasımda, Las Vegas'ta başlayacak ve bu döneme kadar yazarlar, oyuncular ve stüdyolar arasında bir çözüme ulaşılması umuluyor.Filmin çekimleri bu ayın başlarında İngiltere'nin Silverstone kentinde Britanya Grand Prix'sinde yapıldı. Filmde Pitt, acemi bir sürücüye (Damson Idris) yardım eden Sonny Hayes adında yaşlanan emekli bir yarışçıyı oynuyor. Çekimlerin durdurulduğunu bildiren İngiliz gazetesi The Sun'ın kaynağı şöyle diyor:Pitt ayrıca eski dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile birlikte filmin yapımcılığını da üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Kerry Condon, Tobias Menzies ve Javier Bardem gibi isimlerin de yer aldığı projenin yönetmen koltuğunda ise ‘Top Gun: Maverick’in yönetmeni Joseph Kosinski oturuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230728/hollywood-grevde-emmy-odulleri-toreni-askida-1074111547.html
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brad pitt, formula 1 (f1), lewis hamilton, grev
brad pitt, formula 1 (f1), lewis hamilton, grev

Brad Pitt'ten Hollywood grevine destek: Formula 1 filminin çekimlerini durdurdu

14:54 01.08.2023 (güncellendi: 15:02 01.08.2023)
© AFP 2023Brad Pitt
Brad Pitt - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023
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Brad Pitt liderliğindeki Formula 1 filmi ‘Apex’in Avrupa'daki çekimleri, Sinema Oyuncuları Birliği - Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (SAG-AFTRA) grevini desteklemek için durduruldu.
ABD’li oyuncu Brad Pitt'in Formula 1 pilotunu canlandırdığı ‘Apex’ filmi de grevden etkilendi.
Ekibin bu hafta sonu Belçika'daki Circuit de Spa-Francorchamps'ta (diğer adıyla Spa), pazar günü gerçek Grand Prix'sinin yapıldığı yerde, çekim yapması planlanıyordu ancak çekimler, grevdeki yazarlara ve oyunculara destek vermek için iptal edildi.
Beyazperde’nin aktardığına göre, filmin planlanan bir sonraki çekim takvimi kasımda, Las Vegas'ta başlayacak ve bu döneme kadar yazarlar, oyuncular ve stüdyolar arasında bir çözüme ulaşılması umuluyor.
Filmin çekimleri bu ayın başlarında İngiltere'nin Silverstone kentinde Britanya Grand Prix'sinde yapıldı. Filmde Pitt, acemi bir sürücüye (Damson Idris) yardım eden Sonny Hayes adında yaşlanan emekli bir yarışçıyı oynuyor. Çekimlerin durdurulduğunu bildiren İngiliz gazetesi The Sun'ın kaynağı şöyle diyor:

"Brad, rezerve edilen çekimleri bitireceklerini kabul etti, ancak planlanan çekimleri iki ay sonraya erteledi. Apex'in oyuncu kadrosu ve ekibi Budapeşte'de çekim yapıyordu, ancak Brad grev yapan herkesle dayanışma içinde olunması için tarihlerin ertelenmesi çağrısında bulundu. Yapımın ertelenmesi, özellikle mali açıdan büyük bir karardı, ancak Brad birlikte çalıştığı insanların endişelerini dinledi ve desteğini göstermek istiyor."

Pitt ayrıca eski dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile birlikte filmin yapımcılığını da üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Kerry Condon, Tobias Menzies ve Javier Bardem gibi isimlerin de yer aldığı projenin yönetmen koltuğunda ise ‘Top Gun: Maverick’in yönetmeni Joseph Kosinski oturuyor.
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