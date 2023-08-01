https://sputniknews.com.tr/20230801/brad-pittten-hollywood-grevine-destek-formula-1-filminin-cekimlerini-durdurdu-1074244782.html

Brad Pitt'ten Hollywood grevine destek: Formula 1 filminin çekimlerini durdurdu

Brad Pitt'ten Hollywood grevine destek: Formula 1 filminin çekimlerini durdurdu

Brad Pitt liderliğindeki Formula 1 filmi ‘Apex’in Avrupa'daki çekimleri, Sinema Oyuncuları Birliği - Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T14:54+0300

2023-08-01T14:54+0300

2023-08-01T15:02+0300

dünya

brad pitt

formula 1 (f1)

lewis hamilton

grev

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ABD’li oyuncu Brad Pitt'in Formula 1 pilotunu canlandırdığı ‘Apex’ filmi de grevden etkilendi.Ekibin bu hafta sonu Belçika'daki Circuit de Spa-Francorchamps'ta (diğer adıyla Spa), pazar günü gerçek Grand Prix'sinin yapıldığı yerde, çekim yapması planlanıyordu ancak çekimler, grevdeki yazarlara ve oyunculara destek vermek için iptal edildi.Beyazperde’nin aktardığına göre, filmin planlanan bir sonraki çekim takvimi kasımda, Las Vegas'ta başlayacak ve bu döneme kadar yazarlar, oyuncular ve stüdyolar arasında bir çözüme ulaşılması umuluyor.Filmin çekimleri bu ayın başlarında İngiltere'nin Silverstone kentinde Britanya Grand Prix'sinde yapıldı. Filmde Pitt, acemi bir sürücüye (Damson Idris) yardım eden Sonny Hayes adında yaşlanan emekli bir yarışçıyı oynuyor. Çekimlerin durdurulduğunu bildiren İngiliz gazetesi The Sun'ın kaynağı şöyle diyor:Pitt ayrıca eski dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile birlikte filmin yapımcılığını da üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Kerry Condon, Tobias Menzies ve Javier Bardem gibi isimlerin de yer aldığı projenin yönetmen koltuğunda ise ‘Top Gun: Maverick’in yönetmeni Joseph Kosinski oturuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230728/hollywood-grevde-emmy-odulleri-toreni-askida-1074111547.html

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brad pitt, formula 1 (f1), lewis hamilton, grev