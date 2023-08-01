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https://sputniknews.com.tr/20230801/borcu-olanlari-ilgilendiriyor-son-tarih-degisti-sgk-ve-vergi-borcu-odemelerinde-sure-uzatildi-mi-1074224408.html
Borcu olanları ilgilendiriyor son tarih değişti: SGK ve vergi borcu ödemelerinde süre uzatıldı mı?
Borcu olanları ilgilendiriyor son tarih değişti: SGK ve vergi borcu ödemelerinde süre uzatıldı mı?
Sigorta prim borçları ve yapılandırma kapsamındaki vergiler ile borçların ödenmesinde tarih değişti. SGK, yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T08:53+0300
2023-08-01T08:53+0300
ekonomi
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
prim
prim borcu
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Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyordu. Ancak yaşanan yoğunluk dolasıyla tarih değişikliğine gidildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 3 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu.SGK'den yapılan açıklamaya göre, son ödeme tarihi bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar uzatıldı.MTV taksit ödemelerinde son gün ne zaman?Yapılandırma kapsamındaki diğer vergi ve idari para cezalarına ilişkin borçlar ise 4 Ağustos Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek. GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken bu yılki gelir vergisinin 2. taksiti, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksitinin ödeme süresi, 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos günü sonuna kadar uzatıldı.Öte yandan e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de söz konusu güne kadar uzatıldı.Borç ödemelerinde taksitlendirmeVergi borcunu ödemek için vergi dairesine gitmek zorunluğu bulunmuyor. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından veya internet sitesinden de yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor. Yapılandıran borçlar, tercihe göre peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.
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borç yapılandırma, sgk borç ödeme, sgk yapılandırma ödeme, gelir idaresi başkanlığı yapılandırma ödeme, 7440 yapılandırma ödeme, vergi yapılandırma ödeme, yapılandırma borcu ödeme, yapılandırma son tarih, vergi borcu son ödeme tarihi

Borcu olanları ilgilendiriyor son tarih değişti: SGK ve vergi borcu ödemelerinde süre uzatıldı mı?

08:53 01.08.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANTürk lirası
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Sigorta prim borçları ve yapılandırma kapsamındaki vergiler ile borçların ödenmesinde tarih değişti. SGK, yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 3 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu. Öte yandan, MTV’nin 2. taksit ödemeleri için de süre 4 Ağustos'a kadar uzatıldı.
Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyordu. Ancak yaşanan yoğunluk dolasıyla tarih değişikliğine gidildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 3 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu.
SGK'den yapılan açıklamaya göre, son ödeme tarihi bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar uzatıldı.

MTV taksit ödemelerinde son gün ne zaman?

Yapılandırma kapsamındaki diğer vergi ve idari para cezalarına ilişkin borçlar ise 4 Ağustos Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek. GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken bu yılki gelir vergisinin 2. taksiti, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksitinin ödeme süresi, 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos günü sonuna kadar uzatıldı.
Öte yandan e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de söz konusu güne kadar uzatıldı.

Borç ödemelerinde taksitlendirme

Vergi borcunu ödemek için vergi dairesine gitmek zorunluğu bulunmuyor. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından veya internet sitesinden de yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor. Yapılandıran borçlar, tercihe göre peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.
Para - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
TÜRKİYE
Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
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