https://sputniknews.com.tr/20230801/besiktasta-yuksek-ses-ihbarina-giden-polisin-burnunu-kirdilar-1074225434.html

Beşiktaş’ta yüksek ses ihbarına giden polisin burnunu kırdılar

Beşiktaş’ta yüksek ses ihbarına giden polisin burnunu kırdılar

Beşiktaş İskele Meydanı’nda yüksek ses ile çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen alkollü gruba, vatandaşın ihbarı üzerine polis uyarıda bulundu. Grup, polis... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T09:47+0300

2023-08-01T09:47+0300

2023-08-01T09:47+0300

türkiye

polis

yüksek ses

ihbar

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Beşiktaş İskele Meydanı’nda 7 kişilik alkollü bir grup, sokak müzisyenliği adı altında gitar çalıp vatandaşlardan para toplamaya başladı. Ancak yüksek ses çıkartan gruptan rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, gruba uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan alkollü 7 kişilik grup, polise küfür ve hakaret ederek karşılık verdi.Polisin burnu kırıldıBunun üzerine çıkan tartışmada şahıslar, ellerindeki alkol şişelerini polise fırlattı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada grup, tekme ve yumruklarla polise saldırdı. Arbede esnasında şahıslardan biri ise polise memuruna yumruk atarak burnunu kırdı.7 şahıs, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Burnu kırılan polis memuru ise ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına altındı. Burnu birçok yerinden kırılan memurun, iş göremez raporu aldığı ve ameliyata olacağı bilgisine ulaşıldı.Adliyeye sevk edildilerÖte yandan emniyette ifadeleri alınan 7 şahsa, “görevli memura mukavemet”, “tehdit ve hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlaman polisin burnunu kıran İrfan S. (22), polise saldırıp direnen Eren Can Ç. (22), Ali Ozan A. (19), Serhat Y. (22), Davut Ç. (22), Burhan S. (26) ve B.K. (17) adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Serhat Y.’nin ise “tehdit ve hakaret” suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230801/evi-bosalt-kavgasi-bu-kez-ev-sahibi-hastanelik-oldu-1074224258.html

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polis, yüksek ses, ihbar