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ABD’de küçük uçak denize çakıldı
ABD’de küçük uçak denize çakıldı
ABD’nin New Hampshire eyaletinde çok sayıda kişinin bulunduğu plajda küçük uçak denize çakıldı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
uçak
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ABD’nin New Hampshire eyaletinde yer alan Hampton Beach'te geçtiğimiz Cumartesi günü çok sayıda kişi plajda bulunduğu sırada tek motorlu Piper PA-18 tipi uçak denize çakıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.Hampton Polis Şefi Alex Reno yaptığı açıklamada, uçağın düşmeden önce bir pankart çektiğini ve pilotun herhangi bir yara almadan kazadan kurtulduğunu belirtti.
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ABD’de küçük uçak denize çakıldı
ABD’de küçük uçak denize çakıldı
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uçak, deniz, video, düşüş
uçak, deniz, video, düşüş

ABD’de küçük uçak denize çakıldı

10:39 01.08.2023 (güncellendi: 10:53 01.08.2023)
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ABD’nin New Hampshire eyaletinde çok sayıda kişinin bulunduğu plajda küçük uçak denize çakıldı.
ABD’nin New Hampshire eyaletinde yer alan Hampton Beach'te geçtiğimiz Cumartesi günü çok sayıda kişi plajda bulunduğu sırada tek motorlu Piper PA-18 tipi uçak denize çakıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.
Hampton Polis Şefi Alex Reno yaptığı açıklamada, uçağın düşmeden önce bir pankart çektiğini ve pilotun herhangi bir yara almadan kazadan kurtulduğunu belirtti.
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