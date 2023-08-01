https://sputniknews.com.tr/20230801/abdde-kucuk-ucak-denize-cakildi-1074227609.html

ABD’de küçük uçak denize çakıldı

ABD’de küçük uçak denize çakıldı

ABD’nin New Hampshire eyaletinde çok sayıda kişinin bulunduğu plajda küçük uçak denize çakıldı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

uçak

deniz

video

düşüş

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ABD’nin New Hampshire eyaletinde yer alan Hampton Beach'te geçtiğimiz Cumartesi günü çok sayıda kişi plajda bulunduğu sırada tek motorlu Piper PA-18 tipi uçak denize çakıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.Hampton Polis Şefi Alex Reno yaptığı açıklamada, uçağın düşmeden önce bir pankart çektiğini ve pilotun herhangi bir yara almadan kazadan kurtulduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230731/iranda-egitim-ucagi-dustu-2-olu-1074198632.html

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uçak, deniz, video, düşüş