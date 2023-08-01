https://sputniknews.com.tr/20230801/abdde-kucuk-ucak-denize-cakildi-1074227609.html
ABD’de küçük uçak denize çakıldı
ABD’de küçük uçak denize çakıldı
ABD’nin New Hampshire eyaletinde çok sayıda kişinin bulunduğu plajda küçük uçak denize çakıldı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T10:39+0300
2023-08-01T10:39+0300
2023-08-01T10:53+0300
dünya
uçak
deniz
video
düşüş
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ABD’nin New Hampshire eyaletinde yer alan Hampton Beach'te geçtiğimiz Cumartesi günü çok sayıda kişi plajda bulunduğu sırada tek motorlu Piper PA-18 tipi uçak denize çakıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.Hampton Polis Şefi Alex Reno yaptığı açıklamada, uçağın düşmeden önce bir pankart çektiğini ve pilotun herhangi bir yara almadan kazadan kurtulduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230731/iranda-egitim-ucagi-dustu-2-olu-1074198632.html
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ABD’de küçük uçak denize çakıldı
ABD’de küçük uçak denize çakıldı
2023-08-01T10:39+0300
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uçak, deniz, video, düşüş
uçak, deniz, video, düşüş
ABD’de küçük uçak denize çakıldı
10:39 01.08.2023 (güncellendi: 10:53 01.08.2023) Abone ol
ABD’nin New Hampshire eyaletinde çok sayıda kişinin bulunduğu plajda küçük uçak denize çakıldı.
ABD’nin New Hampshire eyaletinde yer alan Hampton Beach'te geçtiğimiz Cumartesi günü çok sayıda kişi plajda bulunduğu sırada tek motorlu Piper PA-18 tipi uçak denize çakıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.
Hampton Polis Şefi Alex Reno yaptığı açıklamada, uçağın düşmeden önce bir pankart çektiğini ve pilotun herhangi bir yara almadan kazadan kurtulduğunu belirtti.