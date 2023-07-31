https://sputniknews.com.tr/20230731/iranda-egitim-ucagi-dustu-2-olu-1074198632.html
İran’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
İran’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
İran'ın Kerec kentinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T13:24+0300
2023-07-31T13:24+0300
2023-07-31T13:24+0300
dünya
ortadoğu
iran
eğitim
uçak
düşüş
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İran'ın Kerec kentinde bir eğitim uçağı düştü. İran Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, “Bu sabah yerel saatle 05.45’te Kerec kentinde bulunan Peyam Havalimanı'nda bir eğitim uçağının düşmesi sonucu eğitim pilotu ve öğrencisi hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.Uçağın düşüş nedenine ilişkin bilgi verilmezken, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230723/iranda-tasarruf-tedbirlerine-uymayan-95-devlet-kurumunun-elektrigi-kesildi-1073882615.html
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ortadoğu, iran, eğitim, uçak, düşüş
ortadoğu, iran, eğitim, uçak, düşüş
İran’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
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İran'ın Kerec kentinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın Kerec kentinde bir eğitim uçağı düştü.
İran Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, “Bu sabah yerel saatle 05.45’te Kerec kentinde bulunan Peyam Havalimanı'nda bir eğitim uçağının düşmesi sonucu eğitim pilotu ve öğrencisi hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.
Uçağın düşüş nedenine ilişkin bilgi verilmezken, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.