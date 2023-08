https://sputniknews.com.tr/20230801/11-temizlik-iscisi-ortaklasa-piyango-aldi-12-milyon-dolarlik-buyuk-ikramiye-cikti-1074238617.html

11 temizlik işçisi ortaklaşa piyango aldı, 1.2 milyon dolarlık büyük ikramiye çıktı

11 temizlik işçisi ortaklaşa piyango aldı, 1.2 milyon dolarlık büyük ikramiye çıktı

Hindistan'da 11 temizlikçiden oluşan bir grup kadın, tek bir bilet almak için gereken parayı denkleştirdikten sonra eyalet piyangosunda 1.2 milyon dolarlık... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T13:14+0300

2023-08-01T13:14+0300

2023-08-01T13:19+0300

piyango

hindistan

dünya

ikramiye

temizlikçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/01/1074238084_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_329bcd328d7df2a501a4842da0e582ac.jpg

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde 11 temizlik işçisi kadının ortak aldıkları piyango biletine 100 milyon rupilik (1.2 milyon dolar) büyük ikramiye çıktıSözcü’nün Hindistan haber ajansı Press Trust of India’dan aktardığına göre, beklenmedik olaydan önce 11 kadının parası o kadar azdı ki, bazıları haziran ayında birlikte aldıkları yaklaşık 80 TL’lik (3 dolar) bilet için borç para almak zorunda kaldı.Kadınlar, Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletine ait Parappanangadi kasabasındaki evlerden biyolojik olarak parçalanamayan atıkları temizliyorlar.Her temizleyici tipik olarak günde yaklaşık 80 TL kazanıyor ve ayrıca topladıkları atıkları satış noktası başına satarak bazı ek karlar elde ediyor.Kadınlardan ikisi bilete katkıları için 15’er sent öderken, diğer dokuzu da açığı kapatmak için 30’ar sent koydu.Aynı işe devam edeceklerVergilerden sonra, kadınlar aralarında paylaştırılmak üzere yaklaşık 2 milyon TL (76.500 dolar) alacaklar. BBC’ye göre, kadınlardan ikisi 76.500 dolar değerindeki hissenin onda birini alırken, diğer dokuz kadın geri kalanı eşit olarak paylaşacak.LivingCost’a göre, dört kişilik bir ailenin Kerala’da yaşamak için ayda yaklaşık 843 dolara ihtiyacı var.Piyangoyu kazanmış olsalar da, kadınların hepsi temizlik işlerinde çalışmaya devam etmeyi planladıklarını söylediler. Adı açıklanmayan kadınlardan biri, “Malappuram’daki en temiz belediyeyiz ve bu statüyü korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi buradaki diğerlerinin de kendi piyangolarını kazanmalarını istiyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230101/buyuk-ikramiye-kazanan-bileti-satan-bayi-konustu-kisiyi-hatirlamiyorum-tahmini-cuma-gunu-sattim-1065270981.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

piyango, hindistan, ikramiye, temizlikçi