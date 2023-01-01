https://sputniknews.com.tr/20230101/buyuk-ikramiye-kazanan-bileti-satan-bayi-konustu-kisiyi-hatirlamiyorum-tahmini-cuma-gunu-sattim-1065270981.html
Büyük ikramiye kazanan bileti satan bayi konuştu: 'Kişiyi hatırlamıyorum, tahmini cuma günü sattım'
Büyük ikramiye kazanan bileti satan bayi konuştu: 'Kişiyi hatırlamıyorum, tahmini cuma günü sattım'
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden 4 çeyrek biletten birini satan Giresunlu bayi Mustafa Ertürk, bileti... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T17:44+0300
2023-01-01T17:44+0300
2023-01-01T17:44+0300
yaşam
yılbaşı
milli piyango idaresi
çekiliş
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Atatürk Meydanı'nda büfe işleten Ertürk, Giresun'daki talihliye bileti kendisinin sattığını belirtti.Daha önce 2011 ve 2012 yıllarında çeşitli şans oyunlarında ikramiyeler kazandırdıklarını ifade eden Ertürk, "Bu üçüncü ikramiyemiz oldu. Hayırlı, uğurlu olsun. Bizim açımızdan büfemizin reklamı oldu. Bize bunun getirisi sadece bu." dedi.Ertürk, bileti sattığı kişiyi tanımadığını dile getirerek "Kişiyi hatırlamıyorum. Tahmini cuma günü bileti sattım. O gün çok yoğundu. Büyük ihtimalle cuma günü satış yaptık." diye konuştu.Mustafa Ertürk, talihliden SMA hastası çocuklara yardım yapmasını istediğini sözlerine ekledi.
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yılbaşı, milli piyango idaresi, çekiliş
yılbaşı, milli piyango idaresi, çekiliş
Büyük ikramiye kazanan bileti satan bayi konuştu: 'Kişiyi hatırlamıyorum, tahmini cuma günü sattım'
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden 4 çeyrek biletten birini satan Giresunlu bayi Mustafa Ertürk, bileti sattığı kişiyi hatırlamadığını söyledi.
Atatürk Meydanı'nda büfe işleten Ertürk, Giresun'daki talihliye bileti kendisinin sattığını belirtti.
Daha önce 2011 ve 2012 yıllarında çeşitli şans oyunlarında ikramiyeler kazandırdıklarını ifade eden Ertürk, "Bu üçüncü ikramiyemiz oldu. Hayırlı, uğurlu olsun. Bizim açımızdan büfemizin reklamı oldu. Bize bunun getirisi sadece bu." dedi.
Ertürk, bileti sattığı kişiyi tanımadığını dile getirerek "Kişiyi hatırlamıyorum. Tahmini cuma günü bileti sattım. O gün çok yoğundu. Büyük ihtimalle cuma günü satış yaptık." diye konuştu.
Mustafa Ertürk, talihliden SMA hastası çocuklara yardım yapmasını istediğini sözlerine ekledi.