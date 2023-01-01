https://sputniknews.com.tr/20230101/buyuk-ikramiye-kazanan-bileti-satan-bayi-konustu-kisiyi-hatirlamiyorum-tahmini-cuma-gunu-sattim-1065270981.html

Büyük ikramiye kazanan bileti satan bayi konuştu: 'Kişiyi hatırlamıyorum, tahmini cuma günü sattım'

Büyük ikramiye kazanan bileti satan bayi konuştu: 'Kişiyi hatırlamıyorum, tahmini cuma günü sattım'

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden 4 çeyrek biletten birini satan Giresunlu bayi Mustafa Ertürk, bileti... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T17:44+0300

2023-01-01T17:44+0300

2023-01-01T17:44+0300

yaşam

yılbaşı

milli piyango idaresi

çekiliş

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Atatürk Meydanı'nda büfe işleten Ertürk, Giresun'daki talihliye bileti kendisinin sattığını belirtti.Daha önce 2011 ve 2012 yıllarında çeşitli şans oyunlarında ikramiyeler kazandırdıklarını ifade eden Ertürk, "Bu üçüncü ikramiyemiz oldu. Hayırlı, uğurlu olsun. Bizim açımızdan büfemizin reklamı oldu. Bize bunun getirisi sadece bu." dedi.Ertürk, bileti sattığı kişiyi tanımadığını dile getirerek "Kişiyi hatırlamıyorum. Tahmini cuma günü bileti sattım. O gün çok yoğundu. Büyük ihtimalle cuma günü satış yaptık." diye konuştu.Mustafa Ertürk, talihliden SMA hastası çocuklara yardım yapmasını istediğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220601/milli-piyango-ikinci-el-otomobil-cekilisine-baslayacak-1056887757.html

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yılbaşı, milli piyango idaresi, çekiliş