https://sputniknews.com.tr/20230801/-abd-ukraynaya-mermi-tedariki-icin-bulgaristan-guney-kore-ve-japonyayla-anlasti-1074261494.html
‘ABD, Ukrayna’ya mermi tedariki için Bulgaristan, Güney Kore ve Japonya’yla anlaştı’
‘ABD, Ukrayna’ya mermi tedariki için Bulgaristan, Güney Kore ve Japonya’yla anlaştı’
ABD, Ukrayna ordusunun cephe hattı boyunca yerleştirdiği obüslerde kullanılan 155 milimetre kalibreli mermilerin tedarikini artırmak için çaba gösteriyor. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T21:56+0300
2023-08-01T21:56+0300
2023-08-01T21:57+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
mühimmat
japonya
güney kore
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Financial Times gazetesine konuşan yetkililer, ABD’nin Ukrayna’ya 155 milimetre kalibreli mermilerin tedarikini artırmak için Bulgaristan ve Güney Kore ile anlaşmaya vardığını bildirdi.Benzer anlaşma için Japonya ile de görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.Anlaşmaların şartları ve tedarik edilecek mermi sayısı belirtilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230725/abdnin-ukraynaya-yeni-yardim-paketinde-patriot-nasams-ve-himars-fuzeleri-var-1073980842.html
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abd, ukrayna, mühimmat, japonya, güney kore
abd, ukrayna, mühimmat, japonya, güney kore
‘ABD, Ukrayna’ya mermi tedariki için Bulgaristan, Güney Kore ve Japonya’yla anlaştı’
21:56 01.08.2023 (güncellendi: 21:57 01.08.2023) Abone ol
ABD, Ukrayna ordusunun cephe hattı boyunca yerleştirdiği obüslerde kullanılan 155 milimetre kalibreli mermilerin tedarikini artırmak için çaba gösteriyor.
Financial Times gazetesine konuşan yetkililer, ABD’nin Ukrayna’ya 155 milimetre kalibreli mermilerin tedarikini artırmak için Bulgaristan ve Güney Kore ile anlaşmaya vardığını bildirdi.
Benzer anlaşma için Japonya ile de görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
Anlaşmaların şartları ve tedarik edilecek mermi sayısı belirtilmedi.