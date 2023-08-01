https://sputniknews.com.tr/20230801/-abd-ukraynaya-mermi-tedariki-icin-bulgaristan-guney-kore-ve-japonyayla-anlasti-1074261494.html

‘ABD, Ukrayna’ya mermi tedariki için Bulgaristan, Güney Kore ve Japonya’yla anlaştı’

‘ABD, Ukrayna’ya mermi tedariki için Bulgaristan, Güney Kore ve Japonya’yla anlaştı’

ABD, Ukrayna ordusunun cephe hattı boyunca yerleştirdiği obüslerde kullanılan 155 milimetre kalibreli mermilerin tedarikini artırmak için çaba gösteriyor. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T21:56+0300

2023-08-01T21:56+0300

2023-08-01T21:57+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

mühimmat

japonya

güney kore

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069489124_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_21a69138e7aacf09826353480c67aa4e.jpg

Financial Times gazetesine konuşan yetkililer, ABD’nin Ukrayna’ya 155 milimetre kalibreli mermilerin tedarikini artırmak için Bulgaristan ve Güney Kore ile anlaşmaya vardığını bildirdi.Benzer anlaşma için Japonya ile de görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.Anlaşmaların şartları ve tedarik edilecek mermi sayısı belirtilmedi.

https://sputniknews.com.tr/20230725/abdnin-ukraynaya-yeni-yardim-paketinde-patriot-nasams-ve-himars-fuzeleri-var-1073980842.html

ukrayna

japonya

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, mühimmat, japonya, güney kore