https://sputniknews.com.tr/20230725/abdnin-ukraynaya-yeni-yardim-paketinde-patriot-nasams-ve-himars-fuzeleri-var-1073980842.html
ABD’nin Ukrayna’ya yeni yardım paketinde Patriot, NASAMS ve HIMARS füzeleri var
ABD’nin Ukrayna’ya yeni yardım paketinde Patriot, NASAMS ve HIMARS füzeleri var
ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleri ve HIMARS çok namlulu roketatarlar... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T22:39+0300
2023-07-25T22:39+0300
2023-07-25T22:39+0300
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) sitesindeki bilgiye göre, ABD’nin Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde şunlar yer alıyor:Ukrayna ordusuna farklı kalibrelerde topçu mühimmatı, 32 adet Stryker zırhlı savaş aracı, Hornet insansız hava araçları, gece görüş araçları, yedek parçalar, termal kameralar ve tüfek mermileri de verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230725/patrusev-brics-ulkeleri-ukrayna-krizinin-bariscil-cozumune-katkida-bulunmaya-hazir-1073978880.html
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ABD’nin Ukrayna’ya yeni yardım paketinde Patriot, NASAMS ve HIMARS füzeleri var
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ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleri ve HIMARS çok namlulu roketatarlar için mühimmatın yer aldığını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) sitesindeki bilgiye göre, ABD’nin Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde şunlar yer alıyor:
Patriot hava savunma sistemleri için mühimmat,
NASAMS hava savunma sistemleri için mühimmat,
HIMARS çok namlulu roketatarlar için mühimmat,
Stinger hava savunma füze sistemleri,
Hydra-70 güdümsüz uçak füzeleri,
Javelin tanksavar sistemler.
Ukrayna ordusuna farklı kalibrelerde topçu mühimmatı, 32 adet Stryker zırhlı savaş aracı, Hornet insansız hava araçları, gece görüş araçları, yedek parçalar, termal kameralar ve tüfek mermileri de verilecek.