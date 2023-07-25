https://sputniknews.com.tr/20230725/abdnin-ukraynaya-yeni-yardim-paketinde-patriot-nasams-ve-himars-fuzeleri-var-1073980842.html

ABD’nin Ukrayna’ya yeni yardım paketinde Patriot, NASAMS ve HIMARS füzeleri var

ABD’nin Ukrayna’ya yeni yardım paketinde Patriot, NASAMS ve HIMARS füzeleri var

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleri ve HIMARS çok namlulu roketatarlar... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T22:39+0300

2023-07-25T22:39+0300

2023-07-25T22:39+0300

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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) sitesindeki bilgiye göre, ABD’nin Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde şunlar yer alıyor:Ukrayna ordusuna farklı kalibrelerde topçu mühimmatı, 32 adet Stryker zırhlı savaş aracı, Hornet insansız hava araçları, gece görüş araçları, yedek parçalar, termal kameralar ve tüfek mermileri de verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230725/patrusev-brics-ulkeleri-ukrayna-krizinin-bariscil-cozumune-katkida-bulunmaya-hazir-1073978880.html

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