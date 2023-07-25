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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/patrusev-brics-ulkeleri-ukrayna-krizinin-bariscil-cozumune-katkida-bulunmaya-hazir-1073978880.html
Patruşev: BRICS ülkeleri Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne katkıda bulunmaya hazır
Patruşev: BRICS ülkeleri Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne katkıda bulunmaya hazır
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, BRICS ülkelerinin Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne katkıda bulunma, arabuluculuk hizmetleri sağlama... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T22:03+0300
2023-07-25T22:03+0300
ukrayna krizi
brics
rusya
ukrayna
nikolay patruşev
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen toplantının ikinci gününde BRICS ülkelerinin güvenlik meselelerinden sorumlu üst düzey temsilcileri ile bir araya gelerek, diğer konuların yanı sıra Ukrayna'daki ihtilafı da ele aldı.“Ukrayna etrafındaki durum, Batılıların yıkıcı eylemlerinin canlı bir örneğidir. BRICS ortaklarımız tarafından özel askeri harekatın nedenlerinin anlaşılmasını ve gelişmelerin dengeli bir şekilde değerlendirilmesini takdir ediyoruz” diyen Patruşev, BRICS ülkelerinin ‘Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne katkıda bulunma, arabuluculuk hizmetleri sağlama’ arzusunu memnuniyetle karşıladı.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, “Rusya'nın defalarca dile getirdiği gibi, diyaloğa hazır olduğunu vurgulamak isterim. Ancak müzakereler için sadece ve sadece, ülkemizle müzakere etmeyi kendi kendine yasaklamış olan Kiev rejiminin Batılı küratörlerini teşvik etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.Patruşev’e göre ‘ABD ve uyduları, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mermileri, uzun menzilli ‘havadan karaya’ seyir füzeleri ve artık dünyanın birçok ülkesinde yasaklanan misket bombaları da dahil olmak üzere silah tedarikini artırarak, çatışmayı tırmandırmak için her şeyi yapıyor’.
https://sputniknews.com.tr/20230718/guney-afrika-cumhurbaskani-ramaphosa-putini-tutuklamak-rusyaya-savas-ilani-olur-1073677927.html
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brics, rusya, ukrayna, nikolay patruşev
brics, rusya, ukrayna, nikolay patruşev

Patruşev: BRICS ülkeleri Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne katkıda bulunmaya hazır

22:03 25.07.2023
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Multimedya arşivine gidinNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, BRICS ülkelerinin Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne katkıda bulunma, arabuluculuk hizmetleri sağlama arzusunu memnuniyetle karşıladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen toplantının ikinci gününde BRICS ülkelerinin güvenlik meselelerinden sorumlu üst düzey temsilcileri ile bir araya gelerek, diğer konuların yanı sıra Ukrayna'daki ihtilafı da ele aldı.
“Ukrayna etrafındaki durum, Batılıların yıkıcı eylemlerinin canlı bir örneğidir. BRICS ortaklarımız tarafından özel askeri harekatın nedenlerinin anlaşılmasını ve gelişmelerin dengeli bir şekilde değerlendirilmesini takdir ediyoruz” diyen Patruşev, BRICS ülkelerinin ‘Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne katkıda bulunma, arabuluculuk hizmetleri sağlama’ arzusunu memnuniyetle karşıladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, “Rusya'nın defalarca dile getirdiği gibi, diyaloğa hazır olduğunu vurgulamak isterim. Ancak müzakereler için sadece ve sadece, ülkemizle müzakere etmeyi kendi kendine yasaklamış olan Kiev rejiminin Batılı küratörlerini teşvik etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Patruşev’e göre ‘ABD ve uyduları, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mermileri, uzun menzilli ‘havadan karaya’ seyir füzeleri ve artık dünyanın birçok ülkesinde yasaklanan misket bombaları da dahil olmak üzere silah tedarikini artırarak, çatışmayı tırmandırmak için her şeyi yapıyor’.
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