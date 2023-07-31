https://sputniknews.com.tr/20230731/yogun-bakima-kaldirilmisti-madonnadan-yeni-aciklama-1074185512.html

Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Madonna'dan yeni açıklama

Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Madonna'dan yeni açıklama

Haziran ayında geçirdiği bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Madonna, "Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum" mesajını paylaştı. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T08:49+0300

2023-07-31T08:49+0300

2023-07-31T08:49+0300

dünya

madonna

yoğun bakım

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Haziran ayında ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakıma kaldırılan şarkıcı Madonna, hayatta olduğu için şanslı hissettiğini söyledi.ABD’li ünlü şarkıcı, 28 Haziran'da bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Madonna'nın menajeri Guy Oseary, şarkıcının dünya turnesinin erteleneceğini duyurmuştu.Günler sonra Madonna, sessizliğini bozarak bilincini kaybettiği yönündeki haberleri doğrulamıştı.64 yaşındaki şarkıcı, taburcu edilmesinden bir ay sonra Instagram hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.'Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum'Sözcü'nün haberine göre 6 çocuk annesi Madonna, “Anne olarak kendinizi çocuklarınızın ihtiyaçlarına kaptırıp, hep siz veriyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz… Ama işler kötüleştiğinde, onlar gerçekten benim yanımda oldular” ifadelerini kullandı. Bu sayede çocuklarının daha önce görmediğini yanlarını gördüğünü söyleyen Madonna “Onların varlığı her şeyi değiştirdi. Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230711/madonnadan-saglik-durumuna-iliskin-aciklama--1073407355.html

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