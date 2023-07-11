Madonna'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve vergi zamları
07:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Müjde Ar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Parti içinde demokrasi yok
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Emekli ve memurun gözü TBMM'de
12:46
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'İnternet Değişim Noktası'nın geldiği son nokta nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Torba yasada yer alan vergi zamları
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Karadeniz'de Türkiye'yi yönlendirmek istiyorlar; Batı, orada gemileri yüzdürmek istiyor’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Emeklilerin zam itirazı
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan'ın 'Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü açın' mesajı
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve 'İhracat Fetişizmi' nedir?
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide açıklanacak olan yapısal reformlar kime, ne getirir?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Karlov cinayetini aydınlatan SD kart
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide alınan kararlar sorunları çözer mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230711/madonnadan-saglik-durumuna-iliskin-aciklama--1073407355.html
Madonna'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Madonna'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Geçen ay yoğun bakıma alınan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, 'iyileşme sürecinde' olduğunu ve Ekim ayında yeniden turneye çıkmayı planladığını söyledi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T11:44+0300
2023-07-11T11:55+0300
yaşam
madonna
hastalık
yoğun bakım
şarkıcı
sağlık
hastane
turne
instagram
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1072974602_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_cb90638326ddb86fcf2e245e52b0ddd2.jpg
New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakıma alınarak entübe edilen ünlü şarkıcı Madonna, sağlık durumuna ilişkin Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden tedavi gören şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Pozitif enerjiniz, dualarınız ve şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Bana olan sevginizi hissedebiliyorum. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım. Hastanede uyandığımda ilk düşüncem çocuklarımdı. İkinci düşüncem, turneme bilet alan kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istememekti. Ayrıca bu şovu yaratmak için son birkaç aydır benimle hiç yorulmadan çalışan insanları da hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Birini hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ederim. Şimdi odak noktam sağlığım ve gücümü toparlamak. Sizi temin ederim, elimden geldiğince çabuk geri döneceğim!"Madonna, şu anki planının Kuzey Amerika turnesini yeniden düzenlemek ve 14 Ekim'de Londra'daki O2 Arena'da açılışı yapılması planlanan Avrupa turnesine devam etmek olduğunu söyledi.New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Madonna, daha sonra taburcu edilmiş ve tedavisine evde devam edilmişti.Hastalık haberi bir süre saklı tutulmuş, daha sonra 28 Haziran'da menajeri Guy Oseary, yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.Dünyaca ünlü şarkıcı 9 Temmuz'da New York'ta günler sonra ilk kez objektiflere takılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230629/hastaneye-kaldirilan-madonna-taburcu-edildi-1073008928.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1072974602_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_80f80f985266017e2c8249c1d14d10ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
madonna, hastalık, yoğun bakım, şarkıcı, sağlık, hastane, turne, instagram, açıklama
madonna, hastalık, yoğun bakım, şarkıcı, sağlık, hastane, turne, instagram, açıklama

Madonna'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

11:44 11.07.2023 (güncellendi: 11:55 11.07.2023)
© İHA / FRANCK ROBICHONDünyaca ünlü pop yıldızı Madonna
Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© İHA / FRANCK ROBICHON
Abone olTelegram
Geçen ay yoğun bakıma alınan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, 'iyileşme sürecinde' olduğunu ve Ekim ayında yeniden turneye çıkmayı planladığını söyledi.
New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakıma alınarak entübe edilen ünlü şarkıcı Madonna, sağlık durumuna ilişkin Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden tedavi gören şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Pozitif enerjiniz, dualarınız ve şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Bana olan sevginizi hissedebiliyorum. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım.
Hastanede uyandığımda ilk düşüncem çocuklarımdı. İkinci düşüncem, turneme bilet alan kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istememekti. Ayrıca bu şovu yaratmak için son birkaç aydır benimle hiç yorulmadan çalışan insanları da hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Birini hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ederim. Şimdi odak noktam sağlığım ve gücümü toparlamak. Sizi temin ederim, elimden geldiğince çabuk geri döneceğim!"
Madonna, şu anki planının Kuzey Amerika turnesini yeniden düzenlemek ve 14 Ekim'de Londra'daki O2 Arena'da açılışı yapılması planlanan Avrupa turnesine devam etmek olduğunu söyledi.
New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Madonna, daha sonra taburcu edilmiş ve tedavisine evde devam edilmişti.
Hastalık haberi bir süre saklı tutulmuş, daha sonra 28 Haziran'da menajeri Guy Oseary, yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.
Dünyaca ünlü şarkıcı 9 Temmuz'da New York'ta günler sonra ilk kez objektiflere takılmıştı.
ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
DÜNYA
Taburcu edilen Madonna'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor: 'Sürekli kusuyor, yataktan kalkamıyor'
29 Haziran , 21:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала