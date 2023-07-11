https://sputniknews.com.tr/20230711/madonnadan-saglik-durumuna-iliskin-aciklama--1073407355.html

Madonna'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Madonna'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçen ay yoğun bakıma alınan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, 'iyileşme sürecinde' olduğunu ve Ekim ayında yeniden turneye çıkmayı planladığını söyledi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T11:44+0300

2023-07-11T11:44+0300

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yaşam

madonna

hastalık

yoğun bakım

şarkıcı

sağlık

hastane

turne

instagram

açıklama

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New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakıma alınarak entübe edilen ünlü şarkıcı Madonna, sağlık durumuna ilişkin Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden tedavi gören şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Pozitif enerjiniz, dualarınız ve şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Bana olan sevginizi hissedebiliyorum. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım. Hastanede uyandığımda ilk düşüncem çocuklarımdı. İkinci düşüncem, turneme bilet alan kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istememekti. Ayrıca bu şovu yaratmak için son birkaç aydır benimle hiç yorulmadan çalışan insanları da hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Birini hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ederim. Şimdi odak noktam sağlığım ve gücümü toparlamak. Sizi temin ederim, elimden geldiğince çabuk geri döneceğim!"Madonna, şu anki planının Kuzey Amerika turnesini yeniden düzenlemek ve 14 Ekim'de Londra'daki O2 Arena'da açılışı yapılması planlanan Avrupa turnesine devam etmek olduğunu söyledi.New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Madonna, daha sonra taburcu edilmiş ve tedavisine evde devam edilmişti.Hastalık haberi bir süre saklı tutulmuş, daha sonra 28 Haziran'da menajeri Guy Oseary, yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.Dünyaca ünlü şarkıcı 9 Temmuz'da New York'ta günler sonra ilk kez objektiflere takılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230629/hastaneye-kaldirilan-madonna-taburcu-edildi-1073008928.html

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madonna, hastalık, yoğun bakım, şarkıcı, sağlık, hastane, turne, instagram, açıklama