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https://sputniknews.com.tr/20230629/hastaneye-kaldirilan-madonna-taburcu-edildi-1073008928.html
Hastaneye kaldırılan Madonna taburcu edildi
Hastaneye kaldırılan Madonna taburcu edildi
ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu oldu. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T21:48+0300
2023-06-29T21:48+0300
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kültür & sanat
şarkıcı
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Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük pop yıldızlarından biri olarak sayılan 64 yaşındaki Madonna'nın durumu iyiye gittiği belirtildi. Yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hastaneye kaldırılan ve birkaç gün yoğun bakımda kalan Madonna taburcu edildi. Madonna’nın evinde kendisini daha iyi hissettiği ve sağlık kontrollerinin devam edeceği açıklanırken ünlü sanatçının ertelenen konserlerinin ne zaman yapılacağı belirtilmedi.Dünya turnesi iptal edilmiştiMadonna’nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, ünlü sanatçının 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuş, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230629/yogun-bakima-kaldirilan-madonnanin-ailesinden-ilk-aciklama-onu-kaybedecegimizden-emindik-1072980641.html
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madonna, kültür & sanat, şarkıcı, sanatçı
madonna, kültür & sanat, şarkıcı, sanatçı

Hastaneye kaldırılan Madonna taburcu edildi

21:48 29.06.2023
© İHA / WALTER BIERIABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna
ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© İHA / WALTER BIERI
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ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu oldu.
Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük pop yıldızlarından biri olarak sayılan 64 yaşındaki Madonna'nın durumu iyiye gittiği belirtildi.
Yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hastaneye kaldırılan ve birkaç gün yoğun bakımda kalan Madonna taburcu edildi.
Madonna’nın evinde kendisini daha iyi hissettiği ve sağlık kontrollerinin devam edeceği açıklanırken ünlü sanatçının ertelenen konserlerinin ne zaman yapılacağı belirtilmedi.

Dünya turnesi iptal edilmişti

Madonna’nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, ünlü sanatçının 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuş, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" demişti.
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