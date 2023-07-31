https://sputniknews.com.tr/20230731/vergi-dairelerinde-borc-yapilandirmasi-icin-son-gun-yogunlugu-2359a-kadar-acik-olacak-1074187278.html
Vergi dairelerinde yapılandırma için 'son gün' yoğunluğu: Saat 23.59'a kadar açık olacak
Vergi dairelerinde yapılandırma için 'son gün' yoğunluğu: Saat 23.59'a kadar açık olacak
Borç yapılandırmasında 1. ve 2. taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Yine Motorlu Taşıtlar ve Gelir Vergisi'nin 2. taksit ödemelerinin de bugün son günü olması... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T10:53+0300
2023-07-31T10:53+0300
2023-07-31T10:53+0300
ekonomi
borç
borç yapılandırma
vergi dairesi
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7440 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçlu vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti. Saatler öncesinden vergi dairesi binasına gelip sıra numarası alan yüzlerce vatandaş, sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı. Bu nedenle vergi dairelerinin önünde yoğunluk oluştu.MTV ve Gelir Vergisi için de bugün son gün2022 yılına ait gelir vergisinin 2. taksit ödeme süresi de bugün dolacak. Ayrıca, 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksit ödeme dönemi de yine bugün sona erecek. Bazı vatandaşlar söz konusu yapılandırma kanunundan dolayı memnuniyetini ifade ederken, bazıları da yapılandırma süresinin uzatılması gerektiğini söyledi.Vergi dairesinde son gün dolayısı ile ödeme yapmaya gelen Cahit Taze, "Bugün son gün, imkanımız sebebi ile yatırmaya geldik. Şartlar bunu gerektiriyor” dedi.Yapılandırma işlemini yaptıktan sonra araç muayenesi için gittiği istasyondan ilk taksit ödenmediği için geri gelen Hüseyin Akyurt ise, “Muayene için gittim, önce ödemenin yapılması gerektiğini belirttiler. Paramızı alıp ödeme yapmaya geldim” diye konuştu.Saat 23.59'a kadar açık olacak7440 sayılı Kanun'a ilişkin başvuruların alınması, diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla saat 23.59'a kadar tüm vergi daireleri açık olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230731/borcu-olanlari-ilgilendiriyor-odemeyen-yararlanamayacak-verilen-surede-son-gun-1074183364.html
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borç, borç yapılandırma, vergi dairesi
borç, borç yapılandırma, vergi dairesi
Vergi dairelerinde yapılandırma için 'son gün' yoğunluğu: Saat 23.59'a kadar açık olacak
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Borç yapılandırmasında 1. ve 2. taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Yine Motorlu Taşıtlar ve Gelir Vergisi'nin 2. taksit ödemelerinin de bugün son günü olması sebebi ile vergi dairelerinde yoğunluk oluştu.
7440 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçlu vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti.
Saatler öncesinden vergi dairesi binasına gelip sıra numarası alan yüzlerce vatandaş, sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı. Bu nedenle vergi dairelerinin önünde yoğunluk oluştu.
MTV ve Gelir Vergisi için de bugün son gün
2022 yılına ait gelir vergisinin 2. taksit ödeme süresi de bugün dolacak. Ayrıca, 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksit ödeme dönemi de yine bugün sona erecek. Bazı vatandaşlar söz konusu yapılandırma kanunundan dolayı memnuniyetini ifade ederken, bazıları da yapılandırma süresinin uzatılması gerektiğini söyledi.
Vergi dairesinde son gün dolayısı ile ödeme yapmaya gelen Cahit Taze, "Bugün son gün, imkanımız sebebi ile yatırmaya geldik. Şartlar bunu gerektiriyor” dedi.
Yapılandırma işlemini yaptıktan sonra araç muayenesi için gittiği istasyondan ilk taksit ödenmediği için geri gelen Hüseyin Akyurt ise, “Muayene için gittim, önce ödemenin yapılması gerektiğini belirttiler. Paramızı alıp ödeme yapmaya geldim” diye konuştu.
Saat 23.59'a kadar açık olacak
7440 sayılı Kanun'a ilişkin başvuruların alınması, diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla saat 23.59'a kadar tüm vergi daireleri açık olacak.