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https://sputniknews.com.tr/20230731/borcu-olanlari-ilgilendiriyor-odemeyen-yararlanamayacak-verilen-surede-son-gun-1074183364.html
Borcu olanları ilgilendiriyor: Ödemeyen yararlanamayacak, verilen sürede son gün
Borcu olanları ilgilendiriyor: Ödemeyen yararlanamayacak, verilen sürede son gün
Borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve 2. taksit tutarlarını ödemesi için verilen süre bugün doluyor. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T06:51+0300
2023-07-31T06:51+0300
ekonomi
borç
borç yapılandırma
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Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi.Yapılandıran borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre ise bugün (31 Temmuz Pazartesi) doluyor.Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, 1. ve 2. taksit ödemelerini yine 31 Temmuz'a kadar yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından 1. ve 2. taksitler aynı sürede ödenecek.2 taksit için tam ödenme şartıYapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek.Yapılandırılan borçların tamamının ay sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.Yapılandırılan borç, sadece fer'i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan yüzde 50 indirim, matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) yüzde 10 indirim devreye alınacak.Borç yapılandırmada ödeme nasıl yapılır?Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlı'ğının internet adresi "www.gib.gov.tr"den, ​​​​​​​İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.Öte yandan, ​​​​​​​2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin 2. taksit ödeme süresi de bugün dolacak.Ayrıca, 2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi de bugün sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20230730/prim-borcu-olan-eytlileri-de-ilgilendiriyor-son-tarih-belli-oldu-1074163749.html
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Borcu olanları ilgilendiriyor: Ödemeyen yararlanamayacak, verilen sürede son gün

06:51 31.07.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANTürk lirası
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© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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Borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve 2. taksit tutarlarını ödemesi için verilen süre bugün doluyor.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi.
Yapılandıran borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.
Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre ise bugün (31 Temmuz Pazartesi) doluyor.
Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, 1. ve 2. taksit ödemelerini yine 31 Temmuz'a kadar yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından 1. ve 2. taksitler aynı sürede ödenecek.

2 taksit için tam ödenme şartı

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.
Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.
Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek.
Yapılandırılan borçların tamamının ay sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.
Yapılandırılan borç, sadece fer'i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan yüzde 50 indirim, matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) yüzde 10 indirim devreye alınacak.

Borç yapılandırmada ödeme nasıl yapılır?

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlı'ğının internet adresi "www.gib.gov.tr"den, ​​​​​​​İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.
Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.
Öte yandan, ​​​​​​​2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin 2. taksit ödeme süresi de bugün dolacak.
Ayrıca, 2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi de bugün sona erecek.
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