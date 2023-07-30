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Prim borcu olan EYT'lileri de ilgilendiriyor: Son tarih belli oldu
Prim borcu olan EYT'lileri de ilgilendiriyor: Son tarih belli oldu
Primden vergi borcuna kadar yapılandırmanın bozulmaması için ilk ödemenin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor. SGK'ya topluluk sigorta primi ve isteğe bağlı... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T09:05+0300
2023-07-30T09:06+0300
ekonomi
borç
borç yapılandırma
sgk
prim
eyt
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Milyonları ilgilendiren yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu.Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.3 Temmuz'da sona erdiMilyonları ilgilendiren yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu.Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından 1. ve 2. taksitler aynı sürede ödenecek.Ödemeler nasıl yapılacak?Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda ödeme imkânı bulunuyor.Anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden yatırılabiliyor.Prim borcu olanlar da yararlanabiliyorSGK'ya topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olanlar, Bağ-Kur kapsamındakiler ve primini kendisi ödeyenler de yapılandırmadan yararlanabiliyor.Böylece, EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanamayanlar da yapılandırma kolaylığından yararlanıp emekliliğe hak kazanabilecek.Yapılandırılan borçlarını peşin ödeyenin enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor. EYT'den yararlanmak isteyen isteğe bağlı sigortalıların yapılandırma başvurusunun yanmaması için ilk taksitini yatırması gerekiyor.Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (2008'de çıkarılan 5510 sayılı) öncesinde SSK'lı olanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyordu.Bu kanundan sonra sadece Bağ-Kur'lular isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. Buna göre 1 Mayıs 2003-30 Eylül 2008 arasında isteğe bağlı sigortalılığı sürenlerden 30 Eylül 2008'e kadar ödenebilir nitelikteki hizmet sürelerine ilişkin prim borçları yapılandırılabiliyor.12 ay içinde ödenmesi gerekiyor2008'den sonra isteğe bağlı sigortalı olanların primlerini 12 ay içinde ödemesi gerekiyor. Bu süre içinde primin ödenmemesi durumunda süreler sigortalılığa sayılmıyor.Kamuoyunda part-time çalışma olarak bilinen kısmi süreli çalışanların primlerini normalde aynı ay içinde tamamlaması gerekiyor. Ay içinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak yatırabiliyorlar.Bu şekilde yapılan isteğe bağlı sigorta primleri SSK kapsamında değerlendiriliyor. Son bir yıl içinde ödenmeyen primlerini 12 ay kuralına uygun olarak başvurmaları halinde yapılandırma hakkından yararlanabiliyorlar.Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle ay içinde on günden az çalıştırılanlar, ticari taksi, dolmuş ve benzeri toplu taşıma araçlarında çalışanlar 1 Mart 2011 tarihinden beri sigorta primlerini kendileri ödüyorlar.Bu kapsamda olup da sigortalılığı sona erenler 1 Mart 2011 tarihinden 31 Aralık 2022'ye kadar olan dönemde tahakkuk edip de ödenmeyen sigorta primini yatırabilir.Yaklaşık 141 milyar lira borç yapılandırıldıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon 650 bin vatandaşın 140 milyar 922 milyon milyar liralık borcunu yapılandırmak için başvurduğunu açıkladı.Bakan Işıkhan, bu kapsamda 8 milyar 20 milyon lira tahsilat gerçekleştiğini belirterek, "Borçlar aylık dönemlerde; 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödenebilecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230724/borcunu-yapilandiranlar-icin-son-tarih-yaklasiyor-1073889479.html
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borç, borç yapılandırma, sgk, prim, eyt
borç, borç yapılandırma, sgk, prim, eyt

Prim borcu olan EYT'lileri de ilgilendiriyor: Son tarih belli oldu

09:05 30.07.2023 (güncellendi: 09:06 30.07.2023)
© AFP 2023 / ADEM ALTANTürk lirası
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Primden vergi borcuna kadar yapılandırmanın bozulmaması için ilk ödemenin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor. SGK'ya topluluk sigorta primi ve isteğe bağlı sigorta borcu olanlar da yapılandırmadan yararlanabiliyor.
Milyonları ilgilendiren yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu.
Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.

3 Temmuz'da sona erdi

Milyonları ilgilendiren yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu.
Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından 1. ve 2. taksitler aynı sürede ödenecek.

Ödemeler nasıl yapılacak?

Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda ödeme imkânı bulunuyor.
Anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden yatırılabiliyor.

Prim borcu olanlar da yararlanabiliyor

SGK'ya topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olanlar, Bağ-Kur kapsamındakiler ve primini kendisi ödeyenler de yapılandırmadan yararlanabiliyor.
Böylece, EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanamayanlar da yapılandırma kolaylığından yararlanıp emekliliğe hak kazanabilecek.
Yapılandırılan borçlarını peşin ödeyenin enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor. EYT'den yararlanmak isteyen isteğe bağlı sigortalıların yapılandırma başvurusunun yanmaması için ilk taksitini yatırması gerekiyor.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (2008'de çıkarılan 5510 sayılı) öncesinde SSK'lı olanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyordu.
Bu kanundan sonra sadece Bağ-Kur'lular isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. Buna göre 1 Mayıs 2003-30 Eylül 2008 arasında isteğe bağlı sigortalılığı sürenlerden 30 Eylül 2008'e kadar ödenebilir nitelikteki hizmet sürelerine ilişkin prim borçları yapılandırılabiliyor.

12 ay içinde ödenmesi gerekiyor

2008'den sonra isteğe bağlı sigortalı olanların primlerini 12 ay içinde ödemesi gerekiyor. Bu süre içinde primin ödenmemesi durumunda süreler sigortalılığa sayılmıyor.
Kamuoyunda part-time çalışma olarak bilinen kısmi süreli çalışanların primlerini normalde aynı ay içinde tamamlaması gerekiyor. Ay içinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak yatırabiliyorlar.
Bu şekilde yapılan isteğe bağlı sigorta primleri SSK kapsamında değerlendiriliyor. Son bir yıl içinde ödenmeyen primlerini 12 ay kuralına uygun olarak başvurmaları halinde yapılandırma hakkından yararlanabiliyorlar.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle ay içinde on günden az çalıştırılanlar, ticari taksi, dolmuş ve benzeri toplu taşıma araçlarında çalışanlar 1 Mart 2011 tarihinden beri sigorta primlerini kendileri ödüyorlar.
Bu kapsamda olup da sigortalılığı sona erenler 1 Mart 2011 tarihinden 31 Aralık 2022'ye kadar olan dönemde tahakkuk edip de ödenmeyen sigorta primini yatırabilir.

Yaklaşık 141 milyar lira borç yapılandırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon 650 bin vatandaşın 140 milyar 922 milyon milyar liralık borcunu yapılandırmak için başvurduğunu açıkladı.
Bakan Işıkhan, bu kapsamda 8 milyar 20 milyon lira tahsilat gerçekleştiğini belirterek, "Borçlar aylık dönemlerde; 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödenebilecek" dedi.
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EKONOMİ
Borcunu yapılandıranlar için son tarih yaklaşıyor
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