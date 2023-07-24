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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230724/borcunu-yapilandiranlar-icin-son-tarih-yaklasiyor-1073889479.html
Borcunu yapılandıranlar için son tarih yaklaşıyor
Borcunu yapılandıranlar için son tarih yaklaşıyor
Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve 2. taksit tutarlarını 31 Temmuz'a... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T06:06+0300
2023-07-24T06:06+0300
ekonomi
borç yapılandırma
yapılandırma
yeniden yapılandırma
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Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi.Yapılandıran borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.31 Temmuz'da süre dolacakYapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre ise 31 Temmuz Pazartesi günü dolacak.Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, birinci ve ikinci taksit ödemelerini yine 31 Temmuz'a kadar yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından 1. ve 2. taksitler aynı sürede ödenecek.Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk 2 taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek.Ne kadar indirim yapılacak?Yapılandırılan borçların tamamının ay sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.Yapılandırılan borç, sadece fer'i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan yüzde 50 indirim, matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) yüzde 10 indirim devreye alınacak.Ödeme nasıl yapılıyor?Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr"den, ​​​​​​​İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.MTV 2. taksit ödemesi ne zaman bitiyor?Öte yandan, ​​​​​​​2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin 2. taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'da dolacak.Ayrıca, 2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi de 31 Temmuz'da sona erecek.
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borç yapılandırma araç muayene, borç yapılandırma ödeme, yapılandırma tarih, 31 temmuz, borç yapılandırma süre
borç yapılandırma araç muayene, borç yapılandırma ödeme, yapılandırma tarih, 31 temmuz, borç yapılandırma süre

Borcunu yapılandıranlar için son tarih yaklaşıyor

06:06 24.07.2023
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Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve 2. taksit tutarlarını 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyor. MTV'nin 2. taksit ödeme dönemi de 31 Temmuz'da sona erecek.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi.
Yapılandıran borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

31 Temmuz'da süre dolacak

Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre ise 31 Temmuz Pazartesi günü dolacak.
Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, birinci ve ikinci taksit ödemelerini yine 31 Temmuz'a kadar yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından 1. ve 2. taksitler aynı sürede ödenecek.
Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk 2 taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.
Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.
Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek.

Ne kadar indirim yapılacak?

Yapılandırılan borçların tamamının ay sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.
Yapılandırılan borç, sadece fer'i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan yüzde 50 indirim, matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) yüzde 10 indirim devreye alınacak.

Ödeme nasıl yapılıyor?

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr"den, ​​​​​​​İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.
Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

MTV 2. taksit ödemesi ne zaman bitiyor?

Öte yandan, ​​​​​​​2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin 2. taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'da dolacak.
Ayrıca, 2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi de 31 Temmuz'da sona erecek.
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
22 Temmuz, 09:20
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