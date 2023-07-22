https://sputniknews.com.tr/20230722/cumhurbaskani-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1073834948.html

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçi kararnamesi ile idari ve adli yargı atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca Kahramanmaraş... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T09:20+0300

2023-07-22T09:20+0300

2023-07-22T09:20+0300

resmi gazete

tarım kredi kooperatifleri

türkiye

yargı

idari

atama

büyükelçi

recep tayyip erdoğan

deprem

kredi

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Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilere, Ziraat Bankası ve TKK tarafından düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında kredi borçlarının ertelenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı’nda değişiklik yapıldı.Buna göre 21 Şubat 2023 tarihli ve 6816 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki kararın 2’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, “Hasar tespit komisyonu kararlarının, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde hazırlanmış olması esastır.” cümlesi “Hasar tespit komisyonu kararlarının, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde hazırlanmış olması esastır” şeklinde değiştirildi. Karar, 6 Şubat’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.Büyükelçi kararnamesi ile idari ve adli yargı atamalarıResmi Gazete'de yayımlanan diğer bir kararla birlikte ise Kahire Büyükelçiliği'ne Salih Mutlu Şen, Paris Büyükelçiliği'ne Yunus Demirer, Madrid Büyükelçiliği'ne Nüket Küçükel Ezberci atandı.Cezayir ve Paraguay'a da büyükelçi ataması gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz Cezayir Büyükelçisi, Yavuz Kül Paraguay Büyükelçisi olarak görev yapacak.Güvenlik İşleri Genel Müdürü Nevzat Uyanık'ın yeni görevi ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdindeki Daimi Temsilcilik oldu.İdari ve adli yargı atamalarıHakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan atama kararları da Resmi Gazete'de yer aldı. Adli yargıda 3 bin 36 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra idari yargıda ise 387 atama yapıldı.Yer Altı Maden İşletmeleri'ne destek verilmesine ilişkin kararda değişiklikYer Altı Maden İşletmeleri'nde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar’da da değişikliğe gidildi.Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun geçici 29’uncu maddesi gereğince alındı.Buna göre, söz konusu kararın 6’ncı maddesinin, birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan '31/12/2022' ibareleri '31/12/2023' şeklinde değiştirildi.Kararın kinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesi ise “3213 sayılı Kanun kapsamında işletme faaliyetlerinin durdurulması halinde işletme faaliyetine müsaade edilen tarihe kadar, üretime hazırlık faaliyetlerinin işletme projesine aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde bu aykırılığın giderildiği tarihe kadar, daimî nezaretçi ataması yapılmaksızın çalışıldığının tespit edilmesi halinde ise daimi nezaretçi ataması yapılan tarihe kadar geçen sürelerde destek ödemesi yapılmaz” şeklinde yeniden düzenlendi.Aynı kararın 8’inci maddesinin, ikinci ve üçüncü fıkrasında yer alan '31/12/2022' ibareleri de 31/12/2023 şeklinde değiştirildi.Değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

https://sputniknews.com.tr/20230721/kur-korumali-mevduat-hesaplari-icin-yeni-karar-zorunlu-karsilik-nedir-1073806454.html

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