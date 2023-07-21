https://sputniknews.com.tr/20230721/kur-korumali-mevduat-hesaplari-icin-yeni-karar-zorunlu-karsilik-nedir-1073806454.html

Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar: Zorunlu karşılık nedir?

Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar: Zorunlu karşılık nedir?

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu. Merkez Bankası'nın kararı sonrası "zorunlu karşılık oranının"... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T13:00+0300

2023-07-21T13:00+0300

2023-07-21T13:10+0300

ekonomi

kur korumalı mevduat (kkm)

merkez bankası

resmi gazete

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Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırıldı. Böylece Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk Lirası likidite fazlasının, TL zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlayacak.Bu kapsamda, vadeli Türk Lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecekResmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek. Peki, zorunlu karşılık oranı nedir, nasıl uygulanır?Zorunlu karşılık nedir?Banka ve diğer finansal kuruluşların bilançolarında taşıdıkları mevduat, kredi ve benzeri yükümlülüklerine karşılık merkez bankasında tutmak zorunda oldukları rezerv miktarını gösteren yasal orana zorunlu karşılık oranı denir. Zorunlu karşılık oranı, yükümlülüklerin çeşidine, vadesine ve para birimine göre farklı oranlarda olabiliyor.Zorunlu karşılık oranı para politikasının bir aracı olarak kullanılabilir. Bu oran artırıldığında bankaların verebileceği kredi miktarı azalacağı için harcama talebi düşer ve bu gelişme büyümeyi sınırlayıcı etki yapar. Tersine oran düşürüldüğünde bankaların verebileceği kredi miktarı yükselir ve oluşan talep artışı ekonomik büyümeye olumlu etki yapar. Merkez bankaları bu oranı enflasyon ve büyüme arasındaki tercihe göre artırıp azaltırlar.TCMB, zorunlu karşılıkları 2010 yılından başlayarak para politikasında etkin biçimde kullanmaya başlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230721/merkez-bankasindan-zorunlu-karsilik-uygulamasinda-degisiklik-1073784647.html

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kur korumalı mevduat'ta zorunlu karşılık nedir, zorunlu karşılık nedir, zorunlu karşılık oranı nedir, zorunlu karşılık oranı nasıl uygulanır