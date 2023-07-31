https://sputniknews.com.tr/20230731/ukrayna-ordusunun-donetske-firlattigi-top-mermisi-otobusun-yanina-isabet-etti-2-olu-1074203442.html

Ukrayna ordusunun Donetsk'e fırlattığı top mermisi otobüsün yanına isabet etti: 2 ölü

Ukrayna ordusunun Donetsk'e fırlattığı top mermisi otobüsün yanına isabet etti: 2 ölü

Ukrayna ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kent merkezine topçu saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bir halk otobüsü alev alırken en az 2 kişi... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T14:50+0300

2023-07-31T14:50+0300

2023-07-31T15:26+0300

ukrayna krizi

ukrayna

donetsk

saldırı

top mermisi

ölü

video

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Ukrayna ordusu, Rusya Federasyonu'na bağlanan topraklara yönelik saldırılarını sürdürüyor.Ukraynalı güçler, bu sabah Donetsk merkezinde ticaret merkezinin, marketlerin ve ulaşım noktalarının bulunduğu çok işlek bir caddeye top mermileriyle saldırdı.DHC lideri Denis Puşilin, Donetsk merkezindeki Voroşilovskiy ve Kuybışevkisy ilçelerini hedef alan saldırılarda bir halk otobüsünün tümüyle yandığını belirtti.Puşilin, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi.Saldırı sonucunda 2 otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230731/rusyada-ukraynali-asiri-sagci-sag-sektor-orgutune-calisan-3-kisi-yakalandi-1074201738.html

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Ukrayna ordusunun Donetsk'e fırlattığı top mermisi otobüsün yanına isabet etti: 2 ölü Ukrayna ordusunun Donetsk'e fırlattığı top mermisi otobüsün yanına isabet etti: 2 ölü 2023-07-31T14:50+0300 true PT0M54S

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ukrayna, donetsk, saldırı, top mermisi, ölü, video