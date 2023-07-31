https://sputniknews.com.tr/20230731/ukrayna-ordusunun-donetske-firlattigi-top-mermisi-otobusun-yanina-isabet-etti-2-olu-1074203442.html
Ukrayna ordusunun Donetsk'e fırlattığı top mermisi otobüsün yanına isabet etti: 2 ölü
Ukrayna ordusunun Donetsk'e fırlattığı top mermisi otobüsün yanına isabet etti: 2 ölü
Ukrayna ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kent merkezine topçu saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bir halk otobüsü alev alırken en az 2 kişi... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T14:50+0300
2023-07-31T14:50+0300
2023-07-31T15:26+0300
ukrayna krizi
ukrayna
donetsk
saldırı
top mermisi
ölü
video
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Ukrayna ordusu, Rusya Federasyonu'na bağlanan topraklara yönelik saldırılarını sürdürüyor.Ukraynalı güçler, bu sabah Donetsk merkezinde ticaret merkezinin, marketlerin ve ulaşım noktalarının bulunduğu çok işlek bir caddeye top mermileriyle saldırdı.DHC lideri Denis Puşilin, Donetsk merkezindeki Voroşilovskiy ve Kuybışevkisy ilçelerini hedef alan saldırılarda bir halk otobüsünün tümüyle yandığını belirtti.Puşilin, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi.Saldırı sonucunda 2 otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230731/rusyada-ukraynali-asiri-sagci-sag-sektor-orgutune-calisan-3-kisi-yakalandi-1074201738.html
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Ukrayna ordusunun Donetsk'e fırlattığı top mermisi otobüsün yanına isabet etti: 2 ölü
Ukrayna ordusunun Donetsk'e fırlattığı top mermisi otobüsün yanına isabet etti: 2 ölü
2023-07-31T14:50+0300
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ukrayna, donetsk, saldırı, top mermisi, ölü, video
ukrayna, donetsk, saldırı, top mermisi, ölü, video
Ukrayna ordusunun Donetsk'e fırlattığı top mermisi otobüsün yanına isabet etti: 2 ölü
14:50 31.07.2023 (güncellendi: 15:26 31.07.2023) Abone ol
Ukrayna ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kent merkezine topçu saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bir halk otobüsü alev alırken en az 2 kişi öldü.
Ukrayna ordusu, Rusya Federasyonu'na bağlanan topraklara yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Ukraynalı güçler, bu sabah Donetsk merkezinde ticaret merkezinin, marketlerin ve ulaşım noktalarının bulunduğu çok işlek bir caddeye top mermileriyle saldırdı.
DHC lideri Denis Puşilin, Donetsk merkezindeki Voroşilovskiy ve Kuybışevkisy ilçelerini hedef alan saldırılarda bir halk otobüsünün tümüyle yandığını belirtti.
Puşilin, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi.
Saldırı sonucunda 2 otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi.