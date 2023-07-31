https://sputniknews.com.tr/20230731/rusyada-ukraynali-asiri-sagci-sag-sektor-orgutune-calisan-3-kisi-yakalandi-1074201738.html

Rusya'da Ukraynalı aşırı sağcı Sağ Sektör örgütüne çalışan 3 kişi yakalandı

Rusya'da Ukraynalı aşırı sağcı Sağ Sektör örgütüne çalışan 3 kişi yakalandı

Rusya'nın Voronej Bölgesi'nde Ukraynalı aşırı sağcı Sağ Sektör örgütüne yardım ve yataklık eden 3 kişinin Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T14:18+0300

2023-07-31T14:18+0300

2023-07-31T14:18+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

voronej

fsb

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FSB'den yapılan açıklamada, "Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örügütünün temsilcilerine Rusya'nın güvenliği aleyhinde yardım sağlayarak vatana ihanet eden Voronej Bölgesi sakini 3 Rusya vatandaşının hukuk dışı faaliyetlerinin önü kesildi" ifadelerine yer verildi.Zanlıların Ukrayna'daki aşırı milliyetçi temsilcilere Rus askeri tesisleri ve ulaşım altyapısı hakkında bilgi aktardığı bildirildi.Tutuklu yargılanacaklarZanlılar hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açılırken ifade tutanaklarına 3 zanlının da suçunu itiraf ettiği kaydedildi.Sağ Sektör destekçisi 3 kişi, tutuklu yargılanmak üzere 5 Eylül'e kadar hapis cezasına çarptırıldı.

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