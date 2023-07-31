https://sputniknews.com.tr/20230731/ukrayna-hirvatistan-tahil-transiti-icin-limanlarini-kullanmamiza-izin-verdi-1074215944.html
Ukrayna: Hırvatistan, tahıl transiti için limanlarını kullanmamıza izin verdi
Ukrayna: Hırvatistan, tahıl transiti için limanlarını kullanmamıza izin verdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Hırvatistan’la tahıl transiti için limanlarını kullanmakla ilgili anlaşmaya vardıklarını belirtti. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T19:55+0300
2023-07-31T19:55+0300
2023-07-31T19:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
hırvatistan
liman
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Kuleba, Ukrayna’yı ziyaret eden Hırvatistanlı mevkidaşı Gordan Grlić-Radman ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna tahılını taşımak için Hırvatistan’ın Tuna Nehri ve Adriyatik Denizi'ndeki limanlarını kullanma imkanıyla ilgili anlaşmaya vardık. Şimdi bu limanlara daha rahat güzergahlar bulma ve bu fırsattan en iyi biçimde yararlanma konusu üzerinde çalışıyoruz” ifadesini kullandı.Kuleba, Hırvatistanlı mevkidaşıyla Ukrayna’ya savunma desteğinin sürdürülmesi konusunu da görüştüklerini belirterek, “Yakında hayata geçirilecek bazı somut anlaşmalar var” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230730/putin-batinin-tahil-anlasmasiyla-ilgili-eylemlerinin-mantiksizligina-isaret-etti-1074171697.html
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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, hırvatistan, liman
ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, hırvatistan, liman
Ukrayna: Hırvatistan, tahıl transiti için limanlarını kullanmamıza izin verdi
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Hırvatistan’la tahıl transiti için limanlarını kullanmakla ilgili anlaşmaya vardıklarını belirtti.
Kuleba, Ukrayna’yı ziyaret eden Hırvatistanlı mevkidaşı Gordan Grlić-Radman ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna tahılını taşımak için Hırvatistan’ın Tuna Nehri ve Adriyatik Denizi'ndeki limanlarını kullanma imkanıyla ilgili anlaşmaya vardık. Şimdi bu limanlara daha rahat güzergahlar bulma ve bu fırsattan en iyi biçimde yararlanma konusu üzerinde çalışıyoruz” ifadesini kullandı.
Kuleba, Hırvatistanlı mevkidaşıyla Ukrayna’ya savunma desteğinin sürdürülmesi konusunu da görüştüklerini belirterek, “Yakında hayata geçirilecek bazı somut anlaşmalar var” dedi.