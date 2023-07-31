https://sputniknews.com.tr/20230731/ukrayna-hirvatistan-tahil-transiti-icin-limanlarini-kullanmamiza-izin-verdi-1074215944.html

Ukrayna: Hırvatistan, tahıl transiti için limanlarını kullanmamıza izin verdi

Ukrayna: Hırvatistan, tahıl transiti için limanlarını kullanmamıza izin verdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Hırvatistan’la tahıl transiti için limanlarını kullanmakla ilgili anlaşmaya vardıklarını belirtti. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T19:55+0300

2023-07-31T19:55+0300

2023-07-31T19:55+0300

ukrayna krizi

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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

hırvatistan

liman

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Kuleba, Ukrayna’yı ziyaret eden Hırvatistanlı mevkidaşı Gordan Grlić-Radman ile görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna tahılını taşımak için Hırvatistan’ın Tuna Nehri ve Adriyatik Denizi'ndeki limanlarını kullanma imkanıyla ilgili anlaşmaya vardık. Şimdi bu limanlara daha rahat güzergahlar bulma ve bu fırsattan en iyi biçimde yararlanma konusu üzerinde çalışıyoruz” ifadesini kullandı.Kuleba, Hırvatistanlı mevkidaşıyla Ukrayna’ya savunma desteğinin sürdürülmesi konusunu da görüştüklerini belirterek, “Yakında hayata geçirilecek bazı somut anlaşmalar var” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230730/putin-batinin-tahil-anlasmasiyla-ilgili-eylemlerinin-mantiksizligina-isaret-etti-1074171697.html

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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, hırvatistan, liman