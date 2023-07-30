https://sputniknews.com.tr/20230730/putin-batinin-tahil-anlasmasiyla-ilgili-eylemlerinin-mantiksizligina-isaret-etti-1074171697.html

Putin, Batı'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili eylemlerinin mantıksızlığına işaret etti

Putin, Batı'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili eylemlerinin mantıksızlığına işaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın tahıl anlaşması konusunda mantıksızca hareket ettiğini ve başkalarının çıkarlarını umursamadığını belirtti. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T15:40+0300

2023-07-30T15:40+0300

2023-07-30T15:40+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

tahıl anlaşması

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Rusya lideri Putin, medya temsilcileri ile buluşmasında Batı'nın ihtiyacı olan ülkelerin çıkarlarını ‘hiç umursamadığını’, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına tedarikinin ise bir örtü olduğunu, paranın tüccarların eline geçtiğini ve bu kişilerin ‘iyice kar ettiğini’ belirtti.Putin, “Bunu nasıl açıklayacağımı bile bilmiyorum. Dün Afrikalı arkadaşlara da sordum: ‘Birisi nedenini açıklayabilir mi?’ Hayır. Sadece (Batı’nın) mantıksız davranışları, zira bu (Baltık limanlarında bırakılmayan gübre) Rus gübresidir. Fakat bu neyi gösteriyor? İhtiyacı olan ve en fakir ülkelerin çıkarlarını umursamadıklarını. Gerçekten de umurlarında değil” diye konuştu.Ukrayna tahılının dünya pazarlarına tedariki ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm bunların sadece bir örtü olduğuna işaret eden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus lider daha önce kaleme aldığı ‘Rusya ve Afrika: Barış, ilerleme ve başarılı bir gelecek için güçleri birleştirmek’ adlı makalede Batı’nın Rus gübresinin Afrika'ya karşılıksız olarak tedarik edilmesini dahi engellediğini, yaptırımlar yüzünden Avrupa limanlarında bloke edilmiş 262 bin Rus tarım ürününden sadece 54 bin tonunun Malavi ve Kenya’ya gönderilebildiğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230727/rusya-lideri-putin-bati-rus-gubresinin-afrikaya-karsiliksiz-tedarikini-engelledi-1074073535.html

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