https://sputniknews.com.tr/20230730/putin-batinin-tahil-anlasmasiyla-ilgili-eylemlerinin-mantiksizligina-isaret-etti-1074171697.html
Putin, Batı'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili eylemlerinin mantıksızlığına işaret etti
Putin, Batı'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili eylemlerinin mantıksızlığına işaret etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın tahıl anlaşması konusunda mantıksızca hareket ettiğini ve başkalarının çıkarlarını umursamadığını belirtti. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T15:40+0300
2023-07-30T15:40+0300
2023-07-30T15:40+0300
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Rusya lideri Putin, medya temsilcileri ile buluşmasında Batı'nın ihtiyacı olan ülkelerin çıkarlarını ‘hiç umursamadığını’, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına tedarikinin ise bir örtü olduğunu, paranın tüccarların eline geçtiğini ve bu kişilerin ‘iyice kar ettiğini’ belirtti.Putin, “Bunu nasıl açıklayacağımı bile bilmiyorum. Dün Afrikalı arkadaşlara da sordum: ‘Birisi nedenini açıklayabilir mi?’ Hayır. Sadece (Batı’nın) mantıksız davranışları, zira bu (Baltık limanlarında bırakılmayan gübre) Rus gübresidir. Fakat bu neyi gösteriyor? İhtiyacı olan ve en fakir ülkelerin çıkarlarını umursamadıklarını. Gerçekten de umurlarında değil” diye konuştu.Ukrayna tahılının dünya pazarlarına tedariki ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm bunların sadece bir örtü olduğuna işaret eden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus lider daha önce kaleme aldığı ‘Rusya ve Afrika: Barış, ilerleme ve başarılı bir gelecek için güçleri birleştirmek’ adlı makalede Batı’nın Rus gübresinin Afrika'ya karşılıksız olarak tedarik edilmesini dahi engellediğini, yaptırımlar yüzünden Avrupa limanlarında bloke edilmiş 262 bin Rus tarım ürününden sadece 54 bin tonunun Malavi ve Kenya’ya gönderilebildiğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230727/rusya-lideri-putin-bati-rus-gubresinin-afrikaya-karsiliksiz-tedarikini-engelledi-1074073535.html
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rusya, ukrayna, tahıl anlaşması
rusya, ukrayna, tahıl anlaşması
Putin, Batı'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili eylemlerinin mantıksızlığına işaret etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın tahıl anlaşması konusunda mantıksızca hareket ettiğini ve başkalarının çıkarlarını umursamadığını belirtti.
Rusya lideri Putin, medya temsilcileri ile buluşmasında Batı'nın ihtiyacı olan ülkelerin çıkarlarını ‘hiç umursamadığını’, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına tedarikinin ise bir örtü olduğunu, paranın tüccarların eline geçtiğini ve bu kişilerin ‘iyice kar ettiğini’ belirtti.
Putin, “Bunu nasıl açıklayacağımı bile bilmiyorum. Dün Afrikalı arkadaşlara da sordum: ‘Birisi nedenini açıklayabilir mi?’ Hayır. Sadece (Batı’nın) mantıksız davranışları, zira bu (Baltık limanlarında bırakılmayan gübre) Rus gübresidir. Fakat bu neyi gösteriyor? İhtiyacı olan ve en fakir ülkelerin çıkarlarını umursamadıklarını. Gerçekten de umurlarında değil” diye konuştu.
Ukrayna tahılının dünya pazarlarına tedariki ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm bunların sadece bir örtü olduğuna işaret eden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ancak bu çifte ahlaksızlıktır. Peki, Ukrayna tahılının tedarikinden ana parayı kim elde etti? Büyük ticaret şirketleri. Bu şirketler bundan iyice kar etti, çünkü iskontolu alış yaptılar, satın aldılar. Ve müreffeh ülkelere aşağı yukarı normal fiyatla sattılar. Peki açlık çeken halkların çıkarları ne oldu? Alakası bile yok.”
Rus lider daha önce kaleme aldığı ‘Rusya ve Afrika: Barış, ilerleme ve başarılı bir gelecek için güçleri birleştirmek’ adlı makalede Batı’nın Rus gübresinin Afrika'ya karşılıksız olarak tedarik edilmesini dahi engellediğini, yaptırımlar yüzünden Avrupa limanlarında bloke edilmiş 262 bin Rus tarım ürününden sadece 54 bin tonunun Malavi ve Kenya’ya gönderilebildiğini ifade etmişti.