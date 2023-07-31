https://sputniknews.com.tr/20230731/uefa-sampiyonlar-liginde-2-eleme-turunun-rovans-mucadelesi-yarin-basliyor-1074194927.html
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunun rövanş mücadelesi yarın başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunun rövanş mücadelesi yarın başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş ayağı, yarın 4 maçla başlayacak. Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T12:28+0300
2023-07-31T12:28+0300
2023-07-31T12:28+0300
spor
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galatasaray sk
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eleme maçları
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turuna çıkacak takımlar, yarın ve 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, 2-2'lik ilk maçın rövanşında, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü 21.30'da Rams Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 3. tura kalması halinde Olimpija Ljubljana-Ludogorets eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının programı şu şekilde:Yarın:20.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Dnipro (Ukrayna) (3-1)21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Ludogorets (Bulgaristan) (1-1)21.00 BATE (Belarus)-Aris Limassol (Güney Kıbrıs): (2-6)21.30 Slovan Bratislava (Slovakya)-Zrinjski (Bosna Hersek) (1-0)2 Ağustos Çarşamba:17.00 Astana (Kazakistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-4)19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Rakow (Polonya) (2-3)20.00 Hacken (İsveç)- Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) (0-0)20.00 Molde (Norveç)-HJK (Finlandiya) (0-1)20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Sheriff (Moldova) (0-1)20.00 Genk (Belçika)-Servette (İsviçre) (1-1)21.00 Kopenhag (Danimarka)- Breidablik (İzlanda) (2-0)21.30 Galatasaray-Zalgiris (Litvanya) (2-2)
https://sputniknews.com.tr/20230730/galatasaray-yeni-transferleri-icin-taraftari-onunde-imza-toreni-duzenledi-1074178667.html
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uefa, uefa şampiyonlar ligi, galatasaray, galatasaray sk, eleme, eleme maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunun rövanş mücadelesi yarın başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş ayağı, yarın 4 maçla başlayacak. Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü konuk edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turuna çıkacak takımlar, yarın ve 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.
Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, 2-2'lik ilk maçın rövanşında, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü 21.30'da Rams Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 3. tura kalması halinde Olimpija Ljubljana-Ludogorets eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının programı şu şekilde:
Yarın:
20.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Dnipro (Ukrayna) (3-1)
21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Ludogorets (Bulgaristan) (1-1)
21.00 BATE (Belarus)-Aris Limassol (Güney Kıbrıs): (2-6)
21.30 Slovan Bratislava (Slovakya)-Zrinjski (Bosna Hersek) (1-0)
2 Ağustos Çarşamba:
17.00 Astana (Kazakistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-4)
19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Rakow (Polonya) (2-3)
20.00 Hacken (İsveç)- Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) (0-0)
20.00 Molde (Norveç)-HJK (Finlandiya) (0-1)
20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Sheriff (Moldova) (0-1)
20.00 Genk (Belçika)-Servette (İsviçre) (1-1)
21.00 Kopenhag (Danimarka)- Breidablik (İzlanda) (2-0)
21.30 Galatasaray-Zalgiris (Litvanya) (2-2)