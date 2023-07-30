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Galatasaray, yeni transferleri için taraftarı önünde imza töreni düzenledi
Galatasaray, yeni transferleri için taraftarı önünde imza töreni düzenledi
Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni transferleri için taraftarlara açık imza töreni düzenlendi. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T22:18+0300
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zaha
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Rams Park'ta gerçekleştirilen imza törenine başkan Dursun Özbek, bonservisleri alınan Mauro Icardi ile Kaan Ayhan, yeni transferler Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu ile geçen sezon ara transfer döneminde kadroya katılan ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle karşılama yapılamayan Nicolo Zaniolo katıldı.Batı tribününe kurulan özel platformda yapılan imza törenini ikinci başkan Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulüp ve Sportif AŞ yöneticileri, futbolcu yakınları ile yaklaşık 35 bin sarı-kırmızılı taraftar takip etti.Törende konuşan başkan Dursun Özbek, hedeflerinin yeniden Avrupa'da kupa kazanmak olduğunu söyledi.Geçen sezon şampiyon olarak önemli bir başarı kazandıklarını hatırlatan Özbek, "Geçen sezon, ‘Cumhuriyet'imizin 100. yılında şampiyon olmak en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışır’ demiştik. Bu hedefimize ulaştığımız için mutlu ve gururluyuz. Bu başarıda büyük payı olan başta Erden Timur olmak üzere kulüp ve Sportif AŞ yönetim kurulu arkadaşlarıma, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi gönderiyorum. Önemli bir teşekkürü de çıktığımız bu yolda bizi hiç yalnız bırakmayan sizlere gönderiliyorum" diye konuştu.Özbek, hedeflerinin yeniden Avrupa'da başarı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:Başarılı geçen futbol sezonunun ardından bir plan dahilinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Galatasaray’ın yaptığı hamleler, sadece ülkemizde değil tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Galatasaray'ın gücü, sahip olduğu benzersiz vizyon ve sizlerin desteğiyle daha da iyisini yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.Dursun Özbek, yönetimlerin geçici, Galatasaray'ın kalıcı olduğunu belirterek, "Dünyanın herhangi bir ülkesinde her yaştaki taraftarımızın gururla, ‘Ben Galatasaraylıyım.’ demesi, bize emanet edilen görevi iyi bir şekilde yaptığımızın kanıtı olacaktır. Bu görevi bizden sonraki değerli arkadaşlarımıza devrettiğimizde Galatasaraylılar tarafından iyi bir şekilde hatırlanırsak ne mutlu bize. Stadımızda Avrupa şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağımız günlerin en kısa sürede gelmesi dileğiyle, yaşasın Galatasaray" değerlendirmesinde bulundu.'Icardi toplamda 10 milyon euro'luk gelire imza atmıştır'Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin yıllık 10 milyon avro kazanacağını söyledi.Icardi'nin maliyetinin 4 milyon avrosunu sponsorların karşıladığını aktaran Özbek, "Kıymetli oyuncumuz Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon avroluk teklifi reddetti. Sponsorlarımızın 4 milyon avrosunu karşıladığı toplamda 10 milyon avroluk gelire imza atmıştır. Bu anlattıklarım dahi nasıl bir süreç yaşandığının en güzel örneği. Kendisi bu konularda isminin geçmesini istemese de Erden kardeşim ve Nef ailesi başta olmak üzere tüm sponsorlarımız imkansız denileni başarmak için yanımızda oldu. Bize destekleri çok büyük olan değerli sponsorlarımız sağ olsun, var olsun" diyerek sözlerini tamamladı.Özbek'in konuşmalarının ardından kulüp sponsorlarına plaket verildi.Zaha, 'Ali Cabbar' şarkısı ile çıktıGalatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcu Zaha, imza törenine 'Ali Cabbar' şarkısı eşliğinde çağrıldı. Fenerbahçe ile adı anılan Zaha, taraftarın büyük sevgisiyle karşılandı.İmza atmasının ardından sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, "Üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırdı.Icardi'de coşku doruğa ulaştıSarı-kırmızılı taraftarlar, en büyük sevgiyi Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye gösterdi.İmza töreni düzenlenen futbolcular arasında sahneye en son Icardi çağrıldı. Kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısıyla sahaya çıkan Icardi'ye eşi Wanda Nara ile çocukları eşlik etti.Saha ortasına gelen Arjantinli yıldız, tribünleri selamladıktan sonra 'üçlü' tezahüratı yaptı.
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galatasaray, süper lig, spor toto süper lig, imza töreni, zaha, wilfried zaha, mauro icardi

Galatasaray, yeni transferleri için taraftarı önünde imza töreni düzenledi

22:18 30.07.2023 (güncellendi: 22:19 30.07.2023)
© AA / Arife KarakumGalatasaray Futbol Takımı'nın yeni transferleri için taraftarlara açık imza töreni düzenlendi.
Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni transferleri için taraftarlara açık imza töreni düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
© AA / Arife Karakum
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Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni transferleri için taraftarlara açık imza töreni düzenlendi.
Rams Park'ta gerçekleştirilen imza törenine başkan Dursun Özbek, bonservisleri alınan Mauro Icardi ile Kaan Ayhan, yeni transferler Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu ile geçen sezon ara transfer döneminde kadroya katılan ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle karşılama yapılamayan Nicolo Zaniolo katıldı.
Batı tribününe kurulan özel platformda yapılan imza törenini ikinci başkan Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulüp ve Sportif AŞ yöneticileri, futbolcu yakınları ile yaklaşık 35 bin sarı-kırmızılı taraftar takip etti.
Törende konuşan başkan Dursun Özbek, hedeflerinin yeniden Avrupa'da kupa kazanmak olduğunu söyledi.
Geçen sezon şampiyon olarak önemli bir başarı kazandıklarını hatırlatan Özbek, "Geçen sezon, ‘Cumhuriyet'imizin 100. yılında şampiyon olmak en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışır’ demiştik. Bu hedefimize ulaştığımız için mutlu ve gururluyuz. Bu başarıda büyük payı olan başta Erden Timur olmak üzere kulüp ve Sportif AŞ yönetim kurulu arkadaşlarıma, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi gönderiyorum. Önemli bir teşekkürü de çıktığımız bu yolda bizi hiç yalnız bırakmayan sizlere gönderiliyorum" diye konuştu.
Özbek, hedeflerinin yeniden Avrupa'da başarı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sizin desteğinizle bugün Türkiye’nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur. Buradaki kalabalığı, coşkuyu ve sevgiyi gören her Galatasaraylının benim gibi tarifi imkansız duygular içinde olduğunu biliyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu anı paylaşmak için çalıştık. Amacımız, Galatasaray’ımızı birlik ve berberlik içinde eskiden olduğu gibi Avrupa'nın zirvesine çıkarmak. Çünkü bizim yerimiz orası. Türkiye'nin ilklerini başarmış Galatasaray'ımıza zirvede olmak her zaman yakışmıştır, bundan sonra da yakışacaktır. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz, yani Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz."
Başarılı geçen futbol sezonunun ardından bir plan dahilinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Galatasaray’ın yaptığı hamleler, sadece ülkemizde değil tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Galatasaray'ın gücü, sahip olduğu benzersiz vizyon ve sizlerin desteğiyle daha da iyisini yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek, yönetimlerin geçici, Galatasaray'ın kalıcı olduğunu belirterek, "Dünyanın herhangi bir ülkesinde her yaştaki taraftarımızın gururla, ‘Ben Galatasaraylıyım.’ demesi, bize emanet edilen görevi iyi bir şekilde yaptığımızın kanıtı olacaktır. Bu görevi bizden sonraki değerli arkadaşlarımıza devrettiğimizde Galatasaraylılar tarafından iyi bir şekilde hatırlanırsak ne mutlu bize. Stadımızda Avrupa şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağımız günlerin en kısa sürede gelmesi dileğiyle, yaşasın Galatasaray" değerlendirmesinde bulundu.

'Icardi toplamda 10 milyon euro'luk gelire imza atmıştır'

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin yıllık 10 milyon avro kazanacağını söyledi.
Icardi'nin maliyetinin 4 milyon avrosunu sponsorların karşıladığını aktaran Özbek, "Kıymetli oyuncumuz Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon avroluk teklifi reddetti. Sponsorlarımızın 4 milyon avrosunu karşıladığı toplamda 10 milyon avroluk gelire imza atmıştır. Bu anlattıklarım dahi nasıl bir süreç yaşandığının en güzel örneği. Kendisi bu konularda isminin geçmesini istemese de Erden kardeşim ve Nef ailesi başta olmak üzere tüm sponsorlarımız imkansız denileni başarmak için yanımızda oldu. Bize destekleri çok büyük olan değerli sponsorlarımız sağ olsun, var olsun" diyerek sözlerini tamamladı.
Özbek'in konuşmalarının ardından kulüp sponsorlarına plaket verildi.

Zaha, 'Ali Cabbar' şarkısı ile çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcu Zaha, imza törenine 'Ali Cabbar' şarkısı eşliğinde çağrıldı. Fenerbahçe ile adı anılan Zaha, taraftarın büyük sevgisiyle karşılandı.
İmza atmasının ardından sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, "Üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırdı.

Icardi'de coşku doruğa ulaştı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, en büyük sevgiyi Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye gösterdi.
İmza töreni düzenlenen futbolcular arasında sahneye en son Icardi çağrıldı. Kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısıyla sahaya çıkan Icardi'ye eşi Wanda Nara ile çocukları eşlik etti.
Saha ortasına gelen Arjantinli yıldız, tribünleri selamladıktan sonra 'üçlü' tezahüratı yaptı.
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